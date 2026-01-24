Weather News: दिल्ली NCR में कंपाने वाली ठंड संग कोहरा भी लौटेगा, हिमालय में फिर उठेगा बवंडर, क्या 26 जनवरी को बारिश होगी?

Latest Weather News: दिल्ली एनसीआर में 23 जनवरी को घने बादलों ने दिन भर जो बारिश की, उसका साफ असर 24 जनवरी को दिखा. आसमान में छाए बादलों और कंपकंपाती शीत लहर का लोगों को सामना करना पड़ा और गलन भी दिन भर महसूस होती रही. दिल्ली में न्यूनतम तापमान में आठ डिग्री तक गिरावट देखी गई. शनिवार को भी ऐसा ही मौसम मैदानी इलाकों में रहने वाला है. भारत मौमस विभाग का कहना है कि 25 जनवरी को भी ठंडी हवाओं के साथ सुबह के वक्त पारा 6-7 डिग्री के आसपास रहेगा. हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं से कंपकंपाहट का अहसास होगा और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश भी होगी.

दिल्ली में पारा तेजी से लुढ़का

दिल्ली में 24 जनवरी को न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो एक दिन पहले 13 डिग्री था. अधिकतम तापमान भी 25 डिग्री से गिरकर 18.2 डिग्री रहा, जो सात डिग्री की गिरावट है. इस कारण दिल्ली एनसीआर में शीत लहर का अहसास होता रहा. पालम, आयानगर, राजघाट, रिज जैसे इलाकों में पारा लुढ़कर 6 से 6.8 डिग्री के बीच रहा.

क्या 26 जनवरी को भी होगी दिल्ली में बारिश

मौसम विभाग ने 26 जनवरी को हिमालय में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का संकेत दिया है. लेकिन क्या इससे 26 जनवरी को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में बारिश देखने को मिलेगी. मौसम विभाग का कहना है कि हिमालय में नए बवंडर से पहाड़ों में बारिश, बर्फबारी तेज होगी. लेकिन दिल्ली, वेस्ट यूपी जैसे मैदानी इलाकों में 26 जनवरी को मौसम ज्यादा खराब नहीं होगा. 26 जनवरी को आसमान में बादल छाए रहेंगे. हल्का कोहरा भी कुछ इलाकों में देखने को मिलेगा, लेकिन बारिश का अनुमान नहीं है.

दिल्ली में 27 जनवरी को फिर बारिश

दिल्ली में 27 जनवरी को फिर घने बादलों के बीच बारिश देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि सुबह से शाम तक दो-तीन बार बरसात वेस्ट यूपी, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में हो सकती है. जबकि 30 से 40 किलोमीटर तक तेज हवाएं भी चलेंगी. शाम के वक्त भी दो से तीन बार बरसात का दौर देखने को मिल सकता है.

Weather News

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी और बारिश से मैदानी इलाकों में पारा और लुढ़केगा. न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और कोहरा भी दोबारा लौटेगा. पश्चिमी विक्षोभ का असर हिमालयी क्षेत्र में अभी भी रहेगा. पहाड़ों में जमी बर्फ से मैदान की ओर आती हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी. ऐसे में दिल्ली, नोएडा,गाजियाबाद औऱ गुरुग्राम जैसे इलाकों में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री तक रहेगा.

पंजाब-हरियाणा में घना कोहरा

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में तापमान गिरकर 4 से 5 डिग्री तक रहेगा,यानी वहां ठंड गलन का ज्यादा अहसास होगा.इन इलाकों में 26 जनवरी को घने कोहरे का सामना करना पड़ा सकता है.इस कारण पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में सड़क, रेल मार्ग और हवाई यातायात में भी बाधा का सामना करना पड़ सकता है.

Weather News Today

दक्षिण भारत में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 25 जनवरी को बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है. जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है.