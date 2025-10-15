सर्दी-खांसी के घरेलू इलाज, यूं मिलेगा आराम

Sardi Kaise Thik Kare: मौसम बदलने के साथ सबसे आम बीमारियों में से एक हैं सर्दी और खांसी. ठंडा मौसम, धूल, प्रदूषण या कमजोर इम्यूनिटी इसके सबसे बड़े कारणों में से एक हैं. कई बार लोग इस समस्या से राहत पाने के लिए दवाओं का सहारा लेते हैं, लेकिन अब आप कुछ आसान और असरदार घरेलू नुस्खों को अपनाकर इन समस्याओं से राहत पा सकते हैं. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सर्दी और खांसी से तुरंत राहत पाने के लिए क्या करें?

सर्दी जुकाम, बुखार का घरेलू उपचार

अदरक और शहद: अदरक एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-वायरल गुणों से भरपूर है. वहीं, शहद में एंटी-बैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं.

कैसे लें: एक चम्मच अदरक का रस और एक चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लें. इससे गले की खराश दूर होगी और खांसी में राहत मिलेगी.

हल्दी दूध: हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है.

कैसे लें: एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी डालें और सोने से पहले पिएं.

तुलसी और अदरक की चाय: तुलसी में एंटी-वायरल और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो सर्दी-जुकाम से दूर रखने में मदद कर सकते हैं.

कैसे बनाएं: 4 से 5 तुलसी की पत्तियां, थोड़ा अदरक और एक चम्मच शहद डालकर पानी उबालें और फिर इसे पिएं. नियमित रूप से इसका सेवन बंद नाक, गले में दर्द और कई समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है.

लहसुन: लहसुन में पाया जाने वाला एलिसिन एक ऐसा कंपाउंड है जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है. साथ ही, यह फ्लू और सांस संबंधी समस्याओं से लड़ने में मददगार भी साबित होता है. इतना ही नहीं, यह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है. हार्ट हेल्थ का सपोर्ट करने के साथ-साथ, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है.

कैसे खाएं: सुबह रोजाना लहसुन का सेवन शरीर के इम्यून फंक्शन को बूस्ट करके बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को रोकता है.

