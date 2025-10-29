विज्ञापन
Coffee Myths: क्या सच में कॉफी नॉनवेज होती है.

दुनिया में लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद करा जाने वाला ड्रिंक कॉफी होता है, ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरूआत एक अच्छी कॉफी पीने से करना चाहते हैं, कॉफी पीते ही लोगों का मूड एकदम ठीक हो जाता हैं. क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी कॉफी "कोपी लुवाक" को कहते हैं, यह कॉफी महंगाई में टॉप-नॉच तो है ही साथ ही इसको बनाने का तरीका भी काफी हैरान कर देने वाला है. चलिए आगे जानते हैं "कोपी लुवाक" कॉफी को बनाने का तरीका.

कैसे बनाई जाती है "कोपी लुवाक" कॉफी

"कोपी लुवाक" कॉफी इतनी महंगी होने के बाद भी लोगों द्वारा काफी पसंद करी जाती है. यह कॉफी एशियन पाम सिवेट नामक एक छोटी बिल्ली की मदद से बनाई जाती है, जी हां यह जानवर पके हुए कॉफी चेरी को खाता है और एक दो दिन बाद जब कॉफी चेरी के बीन्स को यह मल के जरिए बाहर निकालता है तो उसको इकट्ठा करके अच्छी तरह से धो कर सुखाया जाता है और फिर बाद में उन बीन्स को भून कर कॉफी पाउडर बना लेते हैं, इसी वजह से इस काफी की कीमत इतनी महंगी होती है और ऐसा भी माना जाता है कि एशियन पाम सिवेट के पाचन तंत्र में मौजूद एंजाइम्स ही कॉफी बीन्स के स्वाद को बढ़ा देते हैं.

दुनिया की सबसे महंगी कॉफी की कितनी कीमत है?

दुनिया की सबसे महंगी कॉफी कोपी लुवाक को माना जाता है यह कॉफी काफी दुर्लभ मानी जाती है क्योंकि इसको पाना इतना भी आसान नहीं होता है. कोपी लुवाक कॉफी की कीमत लगभग 100 से लेकर 1200 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम तक जा सकती है, इतना महंगा होने का बाद भी लोग इसे पीना काफी पसंद करते हैं.

