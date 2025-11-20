विज्ञापन
Chikar Chole Recipe: अगर आप भी छोले खाना पसंद करते हैं लेकिन एक ही तरह के छोले खा-खाकर बोर हो गए हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. इस आर्टिकल में जानते हैं चिकर छोले की रेसिपी.

आज क्या बनाऊं: रेगुलर छोले खा-कर हो गए हैं बोर तो एक बार जरूर ट्राई करें स्वादिष्ट चिकर छोले, नोट करें रेसिपी
छोले का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. अगर आप भी छोले खाने के शौकीन हैं लेकिन एक ही तरह का छोले खा-खाकर बोर हो गए हैं और कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जिसे आप लंच और डिनर में बना सकते हैं. छोले न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि सेहत के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है. क्योंकि छोले में प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिजों का एक रिच सोर्स हैं. इसमें फोलेट, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं चिकर छोले की रेसिपी- (How To Make Chikar Chole Recipe)

सामग्री-

  • पूरी रात भीगे हुए छोले
  • उबला हुआ आलू
  • प्याज का पेस्ट
  • अदरक का पेस्ट
  • लहसुन का पेस्ट
  • दही
  • दालचीनी
  • कालीमिर्च 
  • बड़ी इलाइची
  • लाल मिर्च
  • धनिया पाउडर
  • जीरा पाउडर
  • हल्दी पाउडर
  • काली मिर्च पाउडर
  • स्वादानुसार नमक
  • कसूरी मेथी
  • आमचूर पाउडर
  • हरी मिर्च
  • तेल

वि​धि-

चिकर छोले बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में छोले में पानी डालकर पूरी गलने तक पकाएं. अब छोले को छान लें, कर पानी अलग रख लें. उबले हुए छोले में से थोड़े से अलग कर लें. उबला हुआ आलू और छोले लें और एक ब्लेंडर में थोड़ा पानी डालकर एक स्मूद पेस्ट बना लें. एक कड़ाही में चार बड़े चम्मच तेल डालकर गरम करें. इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और सभी साबुत मसाले डालकर दो मिनट भूनें. प्याज का पेस्ट डालें और इसे भी हल्का गोल्डन रंग आने तक भूनें. इसी के साथ इसमें आलू और छोले का तैयार पेस्ट डालकर भूनें. अब इसमें लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक और जीरा पाउडर डालकर मसाले को मिलाते हुए भूनें. दही डालें और इसमें भी मसालें की तरह अच्छी मिलाएं. थोड़ी देर बाद इस मिश्रण में उबले हुए छोले डालें और कुछ मिनट पकाएं. इसमें छोले का बचा हुआ पानी डालें और ढककर कुछ मिनट के लिए पकाएं. आमचूर, काली मिर्च और कसूरी मेथी डालकर मिक्स करें. बारीक कटी हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर मिक्स करें और सर्विंग डिश में निकालकर नान या चावल के साथ सर्व करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

