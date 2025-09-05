विज्ञापन
बासी मुंह अमरूद के पत्ते चबाने से क्या होता है?

Guava Leaves Benefits: अमरूद एक ऐसा फल है जिसे खाना लगभग हर कोई पसंद करता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अमरूद के पत्ते खाने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इनका सेवन.

Chewing Guava Leaves Benefits: अमरूद का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. इसका खट्टा-मीठा स्वाद भला किसे नहीं पसंद. अमरूद सिर्फ स्वाद में ही नहीं सेहत में भी कमाल है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सुबह खाली पेट अमरूद के पत्ते चबाने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. क्योंकि अमरूद के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ए, पोटैशियम, गैलिक एसिड और क्वेरसेटिन जैसे बायोएक्टिव यौगिक पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं किन लोगों को और क्यों करना चाहिए इनका सेवन.

अमरूद के पत्ते खाने के फायदे-(Amrood Ke Patte Khane Ke Fayde)

1. पेट के लिए-

अमरूद के पत्ते में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो आंतों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं और पेट की कई समस्याओं जैसे अपच, गैस और एसिडिटी को दूर करने में मदद कर सकते हैं. जिन लोगों को पेट से जुड़ी ये समस्याएं हैं वो सुबह खाली पेट अमरूद के पत्ते का सेवन कर सकते हैं.

2. मोटापा-

बढ़े हुए वजन से परेशान हैं और इसे कम करने के लिए हेल्दी ऑप्शन तलाश रहे हैं तो आप खाली पेट अमरूद के पत्तों का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को रोककर मेटाबॉलिज्म को मजबूत करते हैं, जिससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

3. ब्लड शुगर-

अमरूद के पत्तों में ऐसे यौगिक होते हैं जो खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने से रोकते हैं, जिससे डायबिटीज के मरीजों के लिए यह फायदेमंद साबित हो सकते हैं. 

4. इम्यूनिटी-

शरीर की कमजोर इम्यूनिटी के चलते हम जल्दी-जल्दी बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं. बीमारियों से बचने और संक्रमण को रोकने के लिए अमरूद के पत्ते का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

