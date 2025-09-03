हाई ब्लड प्रेशर में गेहूं नहीं, खाएं ये 5 तरह के अनाज की हेल्दी रोटियां, डायबिटीज मरीजों के लिए भी हैं फायदेमंद

5 Types Of Chapati For High BP: हाई ब्लड प्रेशर यानी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर एक ऐसी स्थिति है जो धीरे-धीरे शरीर के अहम अंगों जैसे दिल, किडनी और दिमाग पर असर डाल सकती है. यह बीमारी ज्यादातर लाइफस्टाइल और खानपान से जुड़ी होती है. अगर समय रहते खानपान में बदलाव न किया जाए, तो यह आगे चलकर हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं की वजह बन सकती है. ज्यादातर लोग अपने रोज़ाना के खाने में गेहूं की रोटी ही खाते हैं. हालांकि, सिर्फ गेहूं तक सीमित रहना जरूरी नहीं है. कुछ और तरह की रोटियां भी हैं जो स्वाद में अच्छी होती हैं और सेहत के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकती हैं, खासतौर पर हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए. आइए जानते हैं कुछ ऐसी रोटियों के बारे में जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मददगार हो सकती हैं.

हाई बीपी वालों के लिए 5 तरह की रोटियां (5 Types Of Chapati For High BP)

1. मल्टीग्रेन रोटी-

मल्टीग्रेन रोटी में गेहूं के अलावा जौ, बाजरा, रागी और सोयाबीन जैसे अनाज शामिल होते हैं. यह रोटी फाइबर से भरपूर होती है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखती है और बार-बार खाने की इच्छा को कम करती है. इसका नियमित सेवन ब्लड प्रेशर को स्थिर बनाए रखने में मददगार है.

ये भी पढ़ें- कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं? जानिए दिल के लिए सबसे बेहतर अनाज और फूड्स

Photo Credit: Canva

2. रागी की रोटी-

रागी, जिसे नाचनी भी कहा जाता है, आयरन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत होती है. इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो दिल को मजबूत बनाने के साथ-साथ शुगर लेवल को भी नियंत्रित रखते हैं. हाई बीपी वाले लोगों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.



3. ज्वार की रोटी-

ज्वार एक हल्का अनाज है जो पेट में भारीपन नहीं करता. यह ग्लूटेन फ्री होता है और फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है. हाई बीपी वाले लोगों के लिए ज्वार की रोटी एक बढ़िया और हेल्दी ऑप्शन है. यह पाचन को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकती है.



4. क्विनोआ की रोटी-

क्विनोआ को सुपर फूड कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन, मैग्नीशियम और पोटेशियम भरपूर होते हैं. ये सभी तत्व ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने में सहायक होते हैं. क्विनोआ ग्लूटेन फ्री भी होता है, इसलिए जिन्हें ग्लूटेन से एलर्जी है, उनके लिए भी यह सही विकल्प है.



5. मक्के की रोटी-

मक्‍के की रोटी खासकर सर्दियों में खाई जाती है. इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं. इसका सेवन दिल को मजबूत बनाता है और ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल बनाए रख सकता है.

इनहेलेंट ड्रग्स के प्रकार क्या-क्या होते हैं? डॉक्टर से जानें क्यों हैं ये खतरनाक

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)