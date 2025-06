छाछ में काला नमक मिलाकर पीने से क्या होता है, इन 5 लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन

Benefits Of Butter Milk With Black Salt In Hindi: गर्मियों के मौसम में छाछ का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि छाछ न केवल स्वाद में लाजवाब है, बल्कि सेहत और सौंदर्य के लिए भी वरदान से कम नहीं है. गर्मियों में शरीर को ठंडक देने से लेकर तनाव कम करने तक, छाछ के अनगिनत फायदे हैं. आपको बता दें कि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी12, और राइबोफ्लेविन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. यह प्रोबायोटिक्स का भी अच्छा सोर्स माना जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि छाछ में काला नमक मिलाकर पीने से क्या होता है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

छाछ में काला नमक मिलाकर पीने के फायदे- ((Health benefits of butter milk with black salt)

1. पेट की जलन-

अगर पेट में जलन हो रही है तो छाछ का सेवन इससे राहत दिला सकते हैं. क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है.

2. पाचन-

जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए छाछ में काला नमक मिलाकर पीना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है.

3. तनाव-

अत्यधिक तनाव से जूझ रहे लोगों के लिए छाछ एक प्राकृतिक उपाय है. यह दिमाग को ठंडा रखता है और मानसिक शांति दे सकता है.

4. उल्टी-

अगर जी मचला रहा हो या उल्टी की शिकायत हो, तो छाछ पीने से राहत मिल सकती है.

5. मोटापा-

अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं, तो छाछ में काला नमक डालकर पीना शुरू करें. यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और वजन कम करने में मदद कर सकता है.

कैसे करें छाछ का सेवन- (How To Consume Buttermilk)

एक गिलास छाछ में एक चुटकी काला नमक मिलाएं और सुबह पी लें. अगर आप इसे और सेहतमंद और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा भुना जीरा और पुदीना के पत्ते मिक्स कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)