Tamannaah Bhatia के चमकते चेहरे के पीछे का राज, जानें किस चीज से करती हैं दिन की शुरुआत

Tamannaah Bhatia's Beauty Regime: Bollywood एक्ट्रेस Tamannaah Bhatia अपनी एक्टिंग और अपनी दमकती स्किन को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. हाल ही में इन्होंने अपनी स्किन का राज सबके साथ शेयर किया है. Tamannaah ने अपने इंस्टाग्राम रील पर एक वीडियो शेयर कर अपने फैंस को अपने ब्यूटी सीक्रेट के बारे में बताया. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं क्या हैं वो जादुई स्टेप्स जिन्हें फॉलो कर आप भी Tamannaah जैसी स्किन पा सकते हैं.

तमन्ना भाटिया किन त्वचा देखभाल उत्पादों का उपयोग करती हैं?

तमन्ना भाटिया ने वीडियो शेयर कर बताया कि वे सुबह उठकर सबसे पहले भीगे बादाम, भीगे अखरोट और भीगा मुनक्का खाती हैं, फिर उसके बाद चाय पीती हैं.

इसे भी पढ़ें: गेहूं के आटे में बेसन मिलाकर खाने से क्या होता है? जानकर शुरू कर देंगे खाना

भीगे बादाम के फायदे?

भीगे बादाम खाने से याददाश्त बेहतर हो सकती है और दिमाग को एक्टिव रखा जा सकता है क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन ई, ओमेगा-3 फैटी एसिड और कई जरूरी तत्व दिमाग की कोशिकाओं को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. नियमित रूप से इनका सेवन खराब कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा घट सकता है. फाइबर से भरपूर भीगे बादाम पाचन में सुधार कर सकते हैं और कब्ज से राहत दिला सकते हैं.

भीगे अखरोट के फायदे?

जो लोग कब्ज, गैस और अपच से परेशान रहते हैं, उनके लिए भीगे अखरोट का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है. इनका सेवन हड्डियों को मजबूत बनाने में और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डी से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम करने में फायदेमंद हैं. यह फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं जो पेट को लंबे समय तक भरा रखकर ज्यादा खाने से बचाते हैं, जिससे वजन कम करने में मदद मिल सकती है.

भीगे मुनक्का खाने के फायदे?

भीगे मुनक्का सूखी खांसी, मुंह सूखना, थकान और गर्मी से जुड़ी समस्याओं से राहत दिला सकता है. कमजोर इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए भी मुनक्का फायदेमंद है. मुनक्का को दिमाग के लिए काफी अच्छा माना जाता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)