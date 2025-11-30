35 की उम्र में 16 जैसी है तमन्ना भाटिया की स्कीन, जानिए उनकी खूबसूरती का राज

इंडियन सिनेमा की मिल्की ब्यूटी तमन्ना भाटिया की खूबसूरती पर तो हर कोई फिदा है. एक्ट्रेस का कोई गाना आ जाए तो व्यू मिलियन में जाते हैं. तमन्ना को देखने के लिए उनके फैंस हमेशा बेताब रहते हैं. तमन्ना के कई हिट सॉन्ग है, जिसमें आज की रात, काव्वला और बैड्स ऑफ बॉलीवुड का गफूर भी शामिल हैं. इन गानों में तमन्ना की खूबसूरती खूब बोली हैं. तमन्ना जैसी खूबसूरती पाने के लिए हर लड़की बेचैन है, लेकिन सोचती है कि पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन नहीं. आइए जानते हैं आखिर क्या है तमन्ना भाटिया की मिल्की ब्यूटी का राज.



बेहद सिंपल है तमन्ना की ब्यूटी का राज

तमन्ना भाटिया खुद को खूबसूरत रखने के लिए आउटरनल नहीं बल्कि इंटरनल प्रोसेस पर काम करती हैं. वह किसी भी तरह का खास स्किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से बचती हैं. वह हेल्दी डाइट के जरिए ही खुद को सुंदर बनाने का काम करती हैं. साथ ही वह एक स्किन केयर रूटीन को फॉलो करती हैं. इसमें वह केमिकल के इस्तेमाल से बचती है और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से चेहरे की केयर करती हैं. तमन्ना स्किन को हेल्दी और ग्लो बनाने के लिए सीटीएम स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हैं. आइए जानते हैं आखिर क्या है सीटीएम स्किन केयर रूटीन.



आप भी आसानी से कर सकते हैं फॉलो



सीटीएम का मतलब है क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग. तमन्ना की हेल्दी डाइट में फ्रूट्स, नट्स और हेल्दी फैट्स के साथ-साथ हरी सब्जियां भी शामिल हैं. फेस पैक के लिए वह हल्दी और बेसन का पेस्ट बनाती हैं. अपने इस स्किन केयर रूटीन से ही तमन्ना खुद को खूबसूरत बनाए रखती हैं. यही उनकी मिल्की ब्यूटी का राज है. इसके अलावा वह अपने शरीर में पानी की कमी भी नहीं होने देती हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस पिछली बार बाहुबली- द एपिक में नजर आई थीं. एक्ट्रेस की अपकमिंग फिल्मों में माना शंकरा वरा प्रसाद गारु, ओ रोमियो, रेंजर, वीवन, रागिनी एमएमएस 3 शामिल हैं.