धुरंधर में 'शरारत' करने से तमन्ना भाटिया को किसने रोका? नाम और वजह दोनों कर देंगी हैरान

आदित्य धर की धुरंधर रिलीज के बाद से हर दिन बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना रही है. दमदार कहानी और शानदार परफॉर्मेंस के अलावा, फिल्म का एक खास पहलू इसका म्यूजिक है, खासकर गाना शरारत. विजय गांगुली का कोरियोग्राफ किया गया यह गाना आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा पर फिल्माया गया है. फिल्मीज्ञान को दिए एक इंटरव्यू में विजय ने बताया कि वह इस गाने में तमन्ना भाटिया को कास्ट करना चाहते थे. हालांकि, डायरेक्टर आदित्य धर ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया.

धुरंधर के शरारत में क्यों नजर नहीं आई तमन्ना?

कोरियोग्राफर ने कहा, "मेरे दिमाग में वह (तमन्ना) थीं. मैंने उनका नाम सजेस्ट किया था लेकिन आदित्य बहुत क्लियर थे कि वह ऐसा गाना नहीं चाहते जिसे लोग आइटम सॉन्ग कहते हैं, कुछ ऐसा जो कहानी से अलग हो. अगर यह सिर्फ एक लड़की पर होता तो यह कहानी से ध्यान हटा देता."

उन्होंने आगे कहा, "इसलिए इसमें दो लड़कियां हैं, एक नहीं. वह नहीं चाहते थे कि ध्यान सिर्फ एक इंसान पर जाए. अगर तमन्ना होतीं तो ध्यान उन पर जाता, कहानी पर नहीं. फिल्म में जो हो रहा था, बहुत कुछ चल रहा था, और अगर आप कहानी से दूर जाते हैं, तो गाना सिर्फ एक कट-टू सॉन्ग बन जाता है."

धुरंधर के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो, अवतार: फायर एंड ऐश जैसी बड़ी हॉलीवुड फिल्मों की रिलीज के बावजूद फिल्म कमाई के मामले में स्लो होने का कोई इशारा नहीं दे रही है. अब तक इस स्पाई-एक्शनर ने भारत में कुल 541 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

धुरंधर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी सबसे तेज भारतीय फिल्म बन गई है. इसने 16 दिनों में यह मुकाम हासिल किया, जो सिर्फ पुष्पा 2 से पीछे है, जिसने यह कारनामा 11 दिनों में किया था. हिंदी फिल्मों में, रणवीर सिंह स्टारर यह फिल्म अब 500 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने वाली सबसे तेज फिल्म बन गई है, जिसने जवान को पीछे छोड़ दिया है, जिसे 18 दिन लगे थे.