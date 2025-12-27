विज्ञापन

Dhurandhar के शरारत गाने के लिए पहली पसंद थीं तमन्ना भाटिया, क्रिस्टल डिसूजा बोलीं- मेरी किस्मत में था

पहली पसंद तमन्ना भाटिया को लेकर क्रिस्टल डिसूजा ने रिएक्शन देते हुए कहा- 'शरारत मेरे लिए सपने सच होने जैसा'.

धुरंधर के गाने शरारत में नजर आई थीं क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान
नई दिल्ली:

सुपरहिट फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हर दिन शानदार कमाई कर रही है. एक तरफ जहां लोगों को इसकी कहानी पसंद आ रही है, तो वहीं इसके एक चर्चित गाने 'शरारत' को भी काफी पसंद कर रहे हैं. इस गाने में टीवी की मशहूर एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा ने अपने शानदार डांस और स्टाइलिश अंदाज से दर्शकों का दिल जीत लिया है. 'शरारत' में उनके डांस मूव्स को न सिर्फ पसंद किया जा रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी यह गाना जमकर वायरल हो रहा है. इस गाने में उनके साथ 'बिग बॉस 17' फेम आयशा खान भी नजर आई और दोनों की केमिस्ट्री को दर्शक खूब सराह रहे हैं.

शरारत गाने में नजर आईं क्रिस्टल डिसूजा

आईएएनएस से बातचीत के दौरान क्रिस्टल डिसूजा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, "'शरारत' जैसे गाने के जरिए 'धुरंधर' जैसी बड़ी फिल्म का हिस्सा बनना मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है. जब मुझे इस गाने का ऑफर मिला, तब मेरे लिए गाने से ज्यादा फिल्म की स्टारकास्ट मायने रखती थीं, क्योंकि इसमें रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हैं. ऐसे बड़े नामों के साथ जुड़ना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी."

धुरंधर के गाने की शूटिंग 3 दिन में की खत्म

क्रिस्टल ने बताया, "जब मैंने गाने की शूटिंग शुरू की, तब मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था कि 'शरारत' गाने को कितना फुटेज मिलेगा, कितनी स्क्रीन टाइम होगी, या यह गाना कितना पॉपुलर होगा. मैंने बिना किसी उम्मीद के इस प्रोजेक्ट को हां किया था, क्योंकि मैं बस इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहती थी. आज जब यह गाना दुनियाभर में पसंद किया जा रहा है, तो यह देखकर बेहद खुशी महसूस हो रही है."

तमन्ना भाटिया के पहली पसंद होने पर कही ये बात

उन्होंने बताया कि इस गाने की शूटिंग महज तीन दिनों में पूरी की गई थी, लेकिन मेहनत और एनर्जी पूरी टीम ने भरपूर लगाई. जब उनसे कोरियोग्राफर विजय गांगुली के एक इंटरव्यू के बयान को लेकर पूछा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस गाने के लिए उन्होंने सबसे पहला नाम तमन्ना भाटिया का दिया था, तो इस सवाल पर क्रिस्टल ने बेहद सादगी के साथ जवाब देते हुए कहा, ''तमन्ना बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं और उनका अंदाज सबसे अलग है. लेकिन मेरा मानना है कि जो चीज आपकी किस्मत में होती है, वही आपको मिलती है. यह गाना मेरी और आयशा खान की किस्मत में लिखा था और इसलिए यह हमें मिला.''

रणवीर सिंह की क्रिस्टल डिसूजा ने की तारीफ

बातचीत के दौरान क्रिस्टल ने अपनी पिछली फिल्म 'चेहरे' को भी याद किया. उन्होंने कहा, ''अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी जैसे कलाकारों के साथ काम करना मेरे लिए यादगार अनुभव रहा. यह फिल्म मेरे करियर का एक अहम पड़ाव थी, जहां मैंने सीनियर कलाकारों की प्रोफेशनल सोच, अनुशासन और काम के प्रति समर्पण को करीब से देखा.'' 'धुरंधर' में रणवीर सिंह को लेकर भी क्रिस्टल ने खुलकर तारीफ की. उन्होंने कहा, "रणवीर एक बेहद फोकस्ड एक्टर हैं और अपने किरदार को लेकर काफी गंभीर रहते हैं. उनकी एनर्जी, आत्मविश्वास और पॉजिटिव वाइब सेट पर सभी को प्रेरित करती है. ऐसे कलाकारों के साथ काम करने से खुद को बेहतर करने का मौका मिलता है."

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
