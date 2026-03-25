Black Sesame Seeds Ladoo: PCOD और हार्मोनल इंबैलेंस में मददगार है ये देसी सुपरफूड, बालों के लिए भी है फायदेमंद

Black Sesame Seeds Ladoo Recipe: आजकल PCOD, हार्मोनल इंबैलेंस, बालों का झड़ना और समय से पहले सफेद होना जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. बदलती लाइफस्टाइल, खराब खानपान और स्ट्रेस इसके बड़े कारण माने जाते हैं. ऐसे में शरीर को अंदर से पोषण देना बहुत जरूरी हो जाता है. अगर आप भी कोई आसान और हेल्दी घरेलू उपाय ढूंढ रहे हैं, तो ब्लैक सेसमे यानी काले तिल के लड्डू आपकी डाइट में शामिल किए जा सकते हैं. ये लड्डू स्वाद के साथ सेहत का भी ख्याल रखते हैं.

क्यों खास हैं ब्लैक सेसमे लड्डू?

काले तिल को आयुर्वेद में बहुत गुणकारी माना गया है. इनमें आयरन, कैल्शियम और हेल्दी फैट्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. इस रेसिपी में अलसी के बीज, अखरोट, कद्दू के बीज और खजूर भी शामिल हैं. ये सभी चीजें शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स देती हैं और एनर्जी बनाए रखने में मदद करती हैं. खास बात यह है कि इसमें रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल नहीं होता, जिससे यह एक हेल्दी स्नैक बन जाता है.

किन समस्याओं में हो सकते हैं फायदेमंद?

अगर आपको कमजोरी महसूस होती है, बाल पतले हो रहे हैं या स्किन और बालों की क्वालिटी प्रभावित हो रही है, तो ये लड्डू फायदेमंद हो सकते हैं. इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड, आयरन और मिनरल्स शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं. कई लोग इसे हार्मोनल हेल्थ सपोर्ट के लिए भी डाइट में शामिल करते हैं. हालांकि यह किसी बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन संतुलित आहार का अच्छा हिस्सा बन सकता है.

ब्लैक सेसमे लड्डू बनाने के लिए सामग्री- (Ingredients For Making Black Sesame ladoo)

1 बड़ा चम्मच घी

आधा कप काले तिल

एक चौथाई कप अलसी के बीज

आधा कप अखरोट

एक तिहाई कप कद्दू के बीज

10 से 12 खजूर, बीज निकाले हुए

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ब्लैक सेसमे लड्डू बनाने की विधि- (How To Make Black Sesame ladoo)

सबसे पहले एक भारी तले की कड़ाही में धीमी आंच पर घी गरम करें. अब इसमें काले तिल, अलसी के बीज, अखरोट और कद्दू के बीज डालें. इन्हें 3 से 4 मिनट तक हल्का भूनें. ध्यान रखें कि मिश्रण ज्यादा ब्राउन न हो. गैस बंद कर दें और इसे थोड़ा ठंडा होने दें. अब इसमें खजूर डालकर मिक्सर में दरदरा पीस लें. इसे ज्यादा बारीक न करें. अब हाथ से छोटे-छोटे हिस्से लेकर लड्डू का आकार दें. इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने दें.

अगर मिश्रण सूखा लगे तो 1 छोटा चम्मच घी या 1 से 2 खजूर और मिला सकते हैं. इन लड्डुओं को एयरटाइट कंटेनर में 8 से 10 दिन तक रखा जा सकता है. यह एक आसान, हेल्दी और पोषण से भरपूर स्नैक है, जिसे आप रोजाना सीमित मात्रा में खा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)