Vitamin C Serum For Glowing Skin: चेहरे पर विटामिन सी सीरम कब और कैसे लगाना चाहिए?

Vitamin C Face Par Kaise Lagaye: विटामिन C सीरम को चेहरे पर लगाने से त्‍वचा में कसाव आता है, रंगत निखरती है. इसे लगाना स्किन केयर का अहम हिस्‍सा है. पर कई लोग ये नहीं जानते कि इस सीरम को चेहरे पर लगाने के क्‍या फायदे हैं, इसे कैसे और कब लगाना चाहिए. इसका प्रयोग करने का सही तरीका क्‍या है.

Vitamin C Serum For Glowing Skin: चेहरे पर विटामिन सी सीरम कब और कैसे लगाना चाहिए?
How to apply vitamin c serum on face for brighten skin

विटामिन सी और स्किन केयर 

विटामिन सी सीरम, विटामन सी कैप्‍स्‍यूल, विटामन सी क्रीम्स, विटामन सी जेल्स बाजार में आसानी से उपलब्‍ध हैं. इन्‍हें स्किन टाइप के हिसाब से खरीद सकते हैं. जहां तक विटामिन सी सीरम की बात है तो इसे लगाते ही यह स्किन में तुरंत एब्ज़ॉर्ब हो जाता है.

Vitamin C सीरम के फायद

विटामिन सी को त्‍वचा के लिए अच्‍छा माना जाता है. इसका इस्तेमाल करने से मेलेनिन प्रोडक्शन कम होता है, यानी डार्क स्पॉट्स, पिग्मेंटेशन जैसी समस्याओं को कम करने में मददगार है. विटामिन सी को कोलाजन प्रोडक्शन को बढ़ाने वाला भी माना गया है. यानी शरीर में कोलेजन निर्माण बढ़ता है और बुढ़ापा दूर रहता है, फाइन लाइन्स और रिंकल्स की समस्या नहीं होती. यह सीरम स्किन को डीप हाइड्रेशन देने का काम करता है. जिन लोगों को मुंहासों या दाग-धब्‍बों की समस्‍या है, वह धीरे-धीरे दूर होती है.

घर पर भी बना सकते हैं विटामिन सी सीरम 

विटामिन सी सीरम बाजार से खरीद सकते हैं. अगर आप इसे घर पर तैयार करना चाहते हैं तो सामग्री चाहिए- 1 चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर, ½ चम्मच नींबू का रस, 2 चम्मच ताजा निकाला हुआ एलोवेरा का जेल, 4–5 बूंद गुलाब जल की. इसे बनाने के लिए कटोरी में संतरे के छिलके का पाउडर लें. एलोवेरा जेल डालकर मिक्स कर लें. इस मिश्रण में नींबू का रस और गुलाब जल मिलाएं. सभी चीज़ों को तब तक मिलाएं जब तक सीरम ना बन जाए. सीरम बनाकर इसे कांच की शीशी में फ्रिज में रख लें.

विटामिन सी सीरम कैसे और कब लगाएं 

विटामिन सी सीरम लगाने के बाद चेहरे पर और कुछ नहीं लगाना चाहिए. इसलिए सबसे बेहतर है कि इसे रात में सोने से पहले लगाएं.पहले चेहरे को धो लें. जब चेहरा सूख जाए तो 2 से 3 बूंद सीरम चेहरे और गर्दन पर लगाएं. हल्के हाथों से मसाज करें. पूरी रात ऐसे ही छोड़ दें और सुबह चेहरे को साफ पानी से धो लें.

