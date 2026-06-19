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क्या आपने खाई है जंगल जलेबी? इम्यूनिटी बढ़ाने वाला ये देसी फल है सेहत का खजाना

जंगल जलेबी एक ऐसा देसी फल है जो खट्टे-मीठे स्वाद के साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है. विटामिन सी से भरपूर यह फल इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ शरीर को ऊर्जा देता है और ग्रामीण इलाकों में आज भी बड़े चाव से खाया जाता है.

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क्या आपने खाई है जंगल जलेबी? इम्यूनिटी बढ़ाने वाला ये देसी फल है सेहत का खजाना
पोषक तत्वों का पावरहाउस है जंगल जलेबी
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प्रकृति ने हमें अनेक ऐसे पेड़-पौधे दिए हैं जो स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का खजाना हैं. जंगल जलेबी भी उन्हीं में से एक है, इसे कई जगहों पर विलायती इमली या मनीला इमली भी कहा जाता है. इसका स्वाद हल्का मीठा और खट्टा होता है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है.

जंगल जलेबी का वैज्ञानिक नाम पिथेसेलोबियम डुल्से है. इसके पेड़ लगभग 15 से 20 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं और विभिन्न प्रकार की जलवायु परिस्थितियों में आसानी से विकसित हो जाते हैं. यही कारण है कि यह भारत के कई हिस्सों में देखने को मिलता है.

पेड़ और फल की खासियत

इस पेड़ की सबसे बड़ी पहचान इसकी घुमावदार फलियां हैं, जो बिल्कुल जलेबी जैसी दिखाई देती हैं. जब फलियां पक जाती हैं तो उनका रंग बदल जाता है और उनके भीतर सफेद या गुलाबी रंग का मीठा-खट्टा गूदा निकलता है. यही हिस्सा खाने योग्य होता है.

सेहत के लिए क्यों फायदेमंद?

जंगल जलेबी केवल स्वाद में ही खास नहीं है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है, इसके फलों में विटामिन सी सहित कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं. इसके नियमित सेवन से शरीर को ऊर्जा मिलती है और स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है.

कैसे खाया जाता है?

ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसके फलों को सीधे कच्चा खाते हैं, इसके अलावा इससे स्वादिष्ट चटनी भी बनाई जाती है, जो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देती है. कई जगहों पर इसे पारंपरिक व्यंजनों में भी शामिल किया जाता है. आज के समय में जब लोग महंगे और प्रोसेस्ड फूड की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में जंगल जलेबी जैसे प्राकृतिक फल एक अच्छा विकल्प है. यह स्वाद के साथ आपके सेहत का भी ख्याल रखती है.

पर्यावरण की दृष्टि से भी जंगल जलेबी का पेड़ महत्वपूर्ण माना जाता है. यह कम पानी में भी अच्छी तरह बढ़ता है और मिट्टी के संरक्षण में मदद करता है.

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लेखक के बारे में
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आराधना सिंह
सीनियर सब एडिटर
दिल से फूडी हूं! इटेलियन, चाइनीज और इंडियन फूड्स खाना ही नहीं उनके बारे में जानना और बात करना भी पसंद है. नए स्वाद और फूड की तलाश का जुनून हर समय रहता... और पढ़ें
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