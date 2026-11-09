Beetroot Kanji Recipe: सर्दियों में घर पर कैसे बनाएं चुकंदर की कांजी? जानें आसान रेसिपी और फायदे

सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में गाजर और चुकंदर की भरमार हो जाती है. इनसे सब्जी, सलाद और जूस तो आपने कई बार बनाया होगा, लेकिन क्या कभी चुकंदर की कांजी का स्वाद चखा है. यह एक पारंपरिक फर्मेंटेड ड्रिंक है. जिसका खट्टा, तीखा और चटपटा स्वाद सर्दियों में खूब पसंद किया जाता है. इसे बनाने के लिए चुकंदर, गाजर, सरसों और कुछ मसालों का इस्तेमाल किया जाता है. खास बात यह है कि इसे घर पर बनाना काफी आसान है और कुछ दिनों तक फर्मेंट होने के बाद इसका स्वाद और निखर जाता है. फर्मेंटेशन के दौरान इसमें लाभकारी सूक्ष्मजीव विकसित हो सकते हैं जो आंतों की सेहत के लिए मददगार हो सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर चुकंदर की कांजी बनाने की आसान रेसिपी.

चुकंदर की कांजी बनाने के लिए सामग्री

फुड एक्सपर्ट के अनुसार, घर पर चुकंदर की कांजी तैयार करने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके लिए ये सामग्री इकट्ठा कर लें. सबसे पहले 2 मध्यम आकार के चुकंदर, 1 गाजर, 2 लीटर साफ पीने का पानी, 2 बड़े चम्मच पीली या काली सरसों, 1 छोटा चम्मच लाल मििर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच काला नमक और आधा छोटा चम्मच साधारण नमक आदि. इन सभी को मिलाकर आप कांजी तैयार कर सकते हैं. जब यह तैयार हो जाएगी तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. यह आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद होगी.

चुकंदर की कांजी बनाने का तरीका

सब्जियां तैयार करें

जानकारी के अनुसार, सबसे पहले चुकंदर और गाजर को धोकर अच्छी तरह छील लें. इसके बाद अब इन्हें लंबाई में पतले टुकड़ों में काट लें.

सरसों का पाउडर बनाएं

बता दें कि सरसों के दानों को मिक्सर में दरदरा पीस लें. कांजी में सरसों का इस्तेमाल इसके खास तीखे और खट्टे स्वाद के लिए तैयार कर लें.

सभी सामग्री मिलाएं

इसके अलावा, एक साफ कांच के जार में कटे हुए चुकंदर और गाजर डालें. अब इसमें सरसों का पाउडर, लाल मिर्च, काला नमक और साधारण नमक मिलाएं. इसके बाद पानी डालकर अच्छी तरह चला दें.

कितने दिन में तैयार होती है चुकंदर की कांजी?

इसके अलावा, जार को साफ कपड़े या ढक्कन से हल्का ढककर ऐसी जगह रखें जहां हल्की धूप आती हो. मौसम और तापमान के हििसाब से इसे तैयार होने में लगभग 2 से 4 दिन लग सकते हैं. रोजाना साफ चम्मच से कांजी को चलााते रहें. जब इसमें खट्टा स्वाद आने लगे तो इसे पीने के लिए तैैयार माना जा सकता है.

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फर्मेंटेशन के लिए रखें

बता दें कि जार को साफ कपड़े या ढक्कन से हल्का ढककर रख दें. इसे साफ जगह पर रखें, जहां हल्की धूप आती हो. मौसम और तापमान के हिसाब से कांजी को तैयार होने में लगभग 2 से 4 दिन लग सकते हैं. रोज एक साफ चम्मच से इसे चलाते रहें.

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