इन 4 लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए बथुआ, फायदे की जगह पहुंच सकता है नुकसान

Bathua Saag Side Effects: ठंड के मौसम में आने वाले बथुआ साग को सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका सेवन हानिकारक भी हो सकता है.

Bathua Saag Side Effects: बथुआ खाने के नुकसान.

Bathua Saag Side Effects: सर्दियों के मौसम को साग का मौसम कहा जाता है. क्योंकि इस मौसम में तरह-तरह के साग आपको मिलेंगे. पालक, मेथी और बथुआ आदि. बथुआ (Bathua) जिसे चेनोपोडियम एल्बम के रूप में भी जाना जाता है. बथुआ में मौजूद विटामिन की बात करें तो आयरन, फॉस्फोरस और विटामिन ए और डी काफी मात्रा में पाए जाते हैं. जो शरीर को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए इसका सेवन हानिकारक भी हो सकता है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को नहीं खाना चाहिए बथुआ. 

बथुआ खाने के नुकसान- (Bathua Khane Ke Nuksan)

1. पथरी-

बथुआ में ऑक्सेलेट नाम का तत्व होता है. ऑक्सेलेट का अधिक मात्रा में सेवन करने की वजह से किडनी में स्टोन बनने की समस्या हो सकती है. इसलिए अगर आप पथरी के मरीज हैं तो भूलकर भी इसका सेवन न करें.

2. एलर्जी-

कुछ लोगों को बथुआ के सेवन से एलर्जी हो सकती है. इसलिए अगर आपको भी स्किन पर खुजली, रैशेज हो सकते हैं. अगर आपको भी इस तरह की समस्या नजर आती है तो इसके सेवन से बचें.

3. पाचन- 

बथुआ का अधिक सेवन करने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि गैस, ब्लोटिंग और पेट दर्द. इसलिए इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें और अगर आपको ये समस्याएं हो रही हैं तो इसे खाने से बचें.

4. प्रेग्नेंसी- 

गर्भवती महिलाओं को बथुआ का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें फोलेट की अधिकता हो सकती है.

अगर आप बथुआ से कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें स्वादिष्ट और हेल्दी बथुआ रायता. पूरी रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

