Mann Ki Baat: PM Modi ने बताए मिलेट्स खाने के फायदे, जानिए सेहत के लिए कैसे है अमृत के समान

Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2026 के पहले 'मन की बात' कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया. यह कार्यक्रम का 130वां एपिसोड था. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने समाज, खेती, सेहत और तकनीक जैसे अहम विषयों पर बात की और लोगों के प्रयासों की खुलकर सराहना की. उन्होंने मिलेट्स यानी श्रीअन्न को लेकर देश में बढ़ते उत्साह को प्रेरणादायक बताया और इसे भारत की सांस्कृतिक और पोषण परंपरा से जोड़ा.

'मन की बात' में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''मैं आप सभी की मिलेट्स के लिए सराहना करना चाहता हूं. 2023 को हमने 'मिलेट वर्ष' घोषित किया था, लेकिन आज तीन साल बाद भी इसे लेकर देश और दुनिया में जो पैशन है, वो उत्साहित करने वाला है. आज सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में श्रीअन्न के प्रति लगाव लगातार बढ़ रहा है और यह सेहत के साथ-साथ किसानों की आमदनी के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है.''

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने तमिलनाडु के कल्ल-कुरिची जिले का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा, ''यहां महिला किसानों का एक समूह पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया है. 'पेरियापलायम मिलेट' एफपीसी से करीब 800 महिला किसान जुड़ी हुई हैं. मिलेट की बढ़ती मांग को देखते हुए इन महिलाओं ने मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की. अब ये महिलाएं मिलेट से बने उत्पादों को खुद तैयार कर सीधे बाजार तक पहुंचा रही हैं. इससे न सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ी है, बल्कि वे आत्मनिर्भर भी बनी हैं.''

पीएम मोदी ने राजस्थान के रामसर क्षेत्र में हो रहे नवाचारों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, ''यहां एक कंपनी से 900 से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं, जो बाजरे की खेती करते हैं. ये किसान बाजरे से लड्डू तैयार करते हैं, जिनकी बाजार में काफी मांग है.'' प्रधानमंत्री ने बताया, ''कई मंदिर ऐसे भी हैं, जहां प्रसाद के रूप में केवल मिलेट से बने उत्पादों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है. श्रीअन्न परंपरा, सेहत और रोजगार को एक साथ जोड़ रहा है.''

प्रधानमंत्री ने कहा, ''मिलेट्स से जहां किसानों की आय बढ़ रही है, वहीं आम लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिल रहा है. सर्दियों के दिनों में हमें श्रीअन्न का सेवन जरूर करना चाहिए.'' अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आने वाले कार्यक्रमों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि फरवरी महीने में 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर से विशेषज्ञ भारत आएंगे. पीएम मोदी ने इस समिट में शामिल होने वाले सभी लोगों का स्वागत किया और कहा कि अगले 'मन की बात' कार्यक्रम में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की जाएगी.

मिलेट क्या है?

मिलेट, जिसे हिंदी में बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, सांवा आदि के नाम से जाना जाता है, छोटे-छोटे दाने वाला अनाज है जो पोषण से भरपूर होता है. इसे सुपरफूड भी कहा जाता है. चलिए मिलेट के फायदे के बारे में विस्तार से जानते हैं. मिलेट खाने से जहां आपका पाचनतंत्र मजबूत होता है, वहीं इसका नियमित सेवन करने से यह आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और दिल की बीमारियों का खतरा कम करता है. इसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम और पोटैशियम पाया जाता है.

मिलेट्स खाने के फायदे

मिलेट मधुमेह रोगियों के लिए भी काफी फायदेमंद है. इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे ब्लड शुगर धीरे-धीरे बढ़ता है. यह मधुमेह रोगियों के लिए एक तरह से वरदान ही है. विशेषज्ञ बताते हैं कि इन्हें खाने से वजन भी नियंत्रित रहता है. कई शोध हुए हैं, जिसमें बताया गया कि इसमें फाइबर और प्रोटीन की मात्रा काफी अधिक होती है, जिससे लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगती है. इससे वजन नियंत्रित रखने में लाभ होता है. इसके अलावा, यह शरीर की हड्डियों को मजबूत करने में भी कारगर साबित होता है. मिलेट खाने से दांत भी मजबूत होते हैं.

आखिर में उन्होंने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं और एकजुट होकर आगे बढ़ने का संदेश दिया.

