विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR Update
  • ईरान के IRGC के कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम पर US का हमला, मिसाइल‑ड्रोन लॉन्च साइट्स को भारी नुकसान
  • दुबई के पास ऑस्ट्रेलियाई बेस पर ईरान का अटैक, रक्षा मंत्री बोले- सभी सैनिक सुरक्षित
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 80 फ्लाइट कैंसिल, मिडिल ईस्ट जाने वाली 36 और आने वाली 44 उड़ानें रद्द
  • UAE में फंसे भारतीयों की घर वापसी के लिए विशेष उड़ानों का संचालन करेगी स्पाइसजेट
  • UAE एयर डिफेंस की बड़ी कामयाबी: 9 बैलिस्टिक मिसाइल, 6 क्रूज मिसाइल और 148 ड्रोन मार गिराए
  • मिडिल ईस्ट में फ्लाइट संकट गहराया: 4 दिनों में 7 देशों के एयरपोर्ट्स पर 9,500 उड़ानें कैंसिल
  • ईरान ने दुबई की बहुमंजिला इमारत को ड्रोन से बनाया निशाना, बिल्डिंग में US सैनिक थे मौजूद

ईरान का दुबई में डबल अटैक! अमेरिकी सैनिकों की बिल्डिंग को ड्रोन से उड़ाया, ऑस्ट्रेलियाई बेस पर भी हमला

Iran Attack In Dubai: सामने आए वीडियो में एक ड्रोन इमारतों के ऊपर से उड़ता हुआ आता दिखाई दे रहा है. उसने जैसे ही वहां मौजूद इमारत को टारगेट किया एकदम से तेज धमाका हुआ. आग की तेज लपटें उठने लगीं और लोग चीखने-चिल्लाने लगे. ये दृष्य बहुत ही भयावह है.

Read Time: 2 mins
Share
ईरान का दुबई में डबल अटैक! अमेरिकी सैनिकों की बिल्डिंग को ड्रोन से उड़ाया, ऑस्ट्रेलियाई बेस पर भी हमला
  • ईरान ने अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को निशाना बनाते हुए दुबई में ड्रोन हमले तेज किए हैं
  • दुबई में ईरान के हमलों के दौरान एक आत्मघाती ड्रोन ने इमारतों को निशाना बनाकर विस्फोट किया है
  • अमेरिकी सैनिकों को टारगेट कर किए गए हमलों का वीडियो सामने आया है, जिसमें ड्रोन से भारी धमाका दिखाया गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

ईरान-इजरायल की लड़ाई का खामियाजा खाड़ी देशों को भुगतना पड़ रहा है. ईरान अमेरिकी सेनाओं को निशाना बनाते हुए ईरान खाड़ी देशों में लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है. दुबई में ईरान के हमले लगातार जारी हैं. ईरान ने अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को टारगेट करते हुए अब दुबई में बड़े ड्रोन हमले किए हैं. अमेरिकी सेना को टारगेट कर बिल्डिंग पर किए गए हमले का वीडियो सामने आया है, जो डरा देने वाला है. वीडियो में एक आत्मघाती ड्रोन कुछ इमारतों को टारगेट करता देखा जा सकता है. हालांकि सभी अमेरिकी सैनिक सुरक्षिक हैं.

ये भी पढ़ें- ईरान ने सऊदी में अमेरिकी दूतावास पर किया ड्रोन अटैक, ट्रंप बोले मेरा अभी सबसे बड़ा हमला बाकी, 10 अपडेट्स

दुबई की इमारत पर ड्रोन से अटैक

सामने आए वीडियो में एक ड्रोन इमारतों के ऊपर से उड़ता हुआ आता दिखाई दे रहा है. उसने जैसे ही वहां मौजूद इमारत को टारगेट किया एकदम से तेज धमाका हुआ. आग की तेज लपटें उठने लगीं और लोग चीखने-चिल्लाने लगे. ये दृष्य बहुत ही भयावह है. ईरान का दावा है कि वह इन हमलों के जरिए अमेरिकी सैनिकों को निशाना बना रहा है. 

ऑस्ट्रेलियाई बेस को बनाया निशाना

ईरान ने दुबई की इमारत को निशाना बनाने के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई बेस अल मिन्हाद पर भी हमला किया है. हालांकि उनके सभी सौनिक फिलहाल सुरक्षित हैं, ये दावा ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री ने किया है. बता दें कि अल मिन्हाद बेस पर ऑस्ट्रेलियाई सैनिक तैनात हैं.ऑस्ट्रेलिया के बयान के मुताबिक, ईरान ने दुबई के पास मौजूद उसके सैन्य अड्डे पर हमला किया है. ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स नेबताया कि  ईरानी सेना ने अल मिन्हाद वायु सेना पर हमला किया, जहां ऑस्ट्रेलियाई सैनिक तैनात हैं. उन्होंने बताया कि सभी सैनिक सुरक्षित हैं और उनकी गिनती भी हो चुकी है. करीब 100 सैनिक मध्य पूर्व में तैनात हैं, इनमें से अधिकांश सैनिक संयुक्त अरब अमीरात में तैनात हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Iran Attack In Dubai, Iran Israel Attack, Iran Israel Conflict 2026, Dubai Attack, Iran Drone Attack
Get App for Better Experience
Install Now