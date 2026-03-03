ईरान का दुबई में डबल अटैक! अमेरिकी सैनिकों की बिल्डिंग को ड्रोन से उड़ाया, ऑस्ट्रेलियाई बेस पर भी हमला

ईरान-इजरायल की लड़ाई का खामियाजा खाड़ी देशों को भुगतना पड़ रहा है. ईरान अमेरिकी सेनाओं को निशाना बनाते हुए ईरान खाड़ी देशों में लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है. दुबई में ईरान के हमले लगातार जारी हैं. ईरान ने अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को टारगेट करते हुए अब दुबई में बड़े ड्रोन हमले किए हैं. अमेरिकी सेना को टारगेट कर बिल्डिंग पर किए गए हमले का वीडियो सामने आया है, जो डरा देने वाला है. वीडियो में एक आत्मघाती ड्रोन कुछ इमारतों को टारगेट करता देखा जा सकता है. हालांकि सभी अमेरिकी सैनिक सुरक्षिक हैं.

ये भी पढ़ें- ईरान ने सऊदी में अमेरिकी दूतावास पर किया ड्रोन अटैक, ट्रंप बोले मेरा अभी सबसे बड़ा हमला बाकी, 10 अपडेट्स

दुबई की इमारत पर ड्रोन से अटैक

सामने आए वीडियो में एक ड्रोन इमारतों के ऊपर से उड़ता हुआ आता दिखाई दे रहा है. उसने जैसे ही वहां मौजूद इमारत को टारगेट किया एकदम से तेज धमाका हुआ. आग की तेज लपटें उठने लगीं और लोग चीखने-चिल्लाने लगे. ये दृष्य बहुत ही भयावह है. ईरान का दावा है कि वह इन हमलों के जरिए अमेरिकी सैनिकों को निशाना बना रहा है.

🚨BREAKING: terekam video drone Shahed milik Iran menyerang bangunan yang diduga sebagai tempat tinggal personil Amerika Serikat di Dubai. 😳



📰: @MarioNawfal pic.twitter.com/q2Vc3oxk4t — Extra Time Indonesia (@idextratime) March 3, 2026

ऑस्ट्रेलियाई बेस को बनाया निशाना

ईरान ने दुबई की इमारत को निशाना बनाने के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई बेस अल मिन्हाद पर भी हमला किया है. हालांकि उनके सभी सौनिक फिलहाल सुरक्षित हैं, ये दावा ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री ने किया है. बता दें कि अल मिन्हाद बेस पर ऑस्ट्रेलियाई सैनिक तैनात हैं.ऑस्ट्रेलिया के बयान के मुताबिक, ईरान ने दुबई के पास मौजूद उसके सैन्य अड्डे पर हमला किया है. ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स नेबताया कि ईरानी सेना ने अल मिन्हाद वायु सेना पर हमला किया, जहां ऑस्ट्रेलियाई सैनिक तैनात हैं. उन्होंने बताया कि सभी सैनिक सुरक्षित हैं और उनकी गिनती भी हो चुकी है. करीब 100 सैनिक मध्य पूर्व में तैनात हैं, इनमें से अधिकांश सैनिक संयुक्त अरब अमीरात में तैनात हैं.