ठंड में बादाम खाने के 5 बड़े कारण, जानिए किन लोगों को और कैसे करना चाहिए सेवन

ठंड का मौसम आते ही ड्राई फ्रूट्स का सेवन बढ़ जाता है. इसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. अगर आप भी बादाम खाना पसंद करते हैं तो जान लें इसे खाने का सही तरीका और फायदे. आपको बता दें कि बादाम में विटामिन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफेनोल्स, हेल्दी फैट, प्रोटीन, जिंक, मैग्नीशियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे मिनरल्स से भरपूर पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बादाम को खाने का सही तरीका क्या है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. हर ड्राई फ्रूट्स को खाने का सही समय और सही तरीका होता है. तो चलिए जानते हैं इसे खाने का तरीका, समय और फायदे.

बादाम खाने का तरीका- (How To Eat Almonds)

बादाम को डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. इसे भिगोकर खाना सबसे अच्छा माना जाता है. इससे आप लड्डू बनाकर भी खा सकते हैं.

बादाम खाने का सही समय- (The Right Time To Eat Almonds)

बादाम खाने का सबसे अच्छा समय सुबह खाली पेट है, इससे शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद मिलती है. इसे आप नाश्ते में भी एड कर सकते हैं.

भीगे बादाम खाने के फायदे- (Bheege Badam Khane Ke Fayde)

1. पाचन-

बादाम एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा सोर्स है और जब हम उन्हें भिगोते हैं, तो इनका लाभ कई गुना बढ़ जाता है, जो पाचन के लिए अच्छा है.

2. स्किन-

भीगे बादाम में एंटी-ऑक्सीडेंट्स और विटामिन-ई होता है, जो स्किन को मॉइश्चराइज़ कर डार्क सर्कल्स को कम कर सकता है.

3. मेमोरी-

विटामिन ई, ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण, भीगे बादाम खाने से मेमोरी को बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

4. ब्लड शुगर-

ब्लड शुगर में मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है.

5. हार्ट-

बादाम में मौजूद मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

