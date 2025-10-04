रात को सोने से पहले इस तरीके से बादाम का कर लें इस्तेमाल, इसके बाद जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते

Badam ke Fayde: रात का समय चेहरे की देखभाल के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. दिन में जितना भी हम स्किन का ध्यान रखें, रात में सोते समय हमारी त्वचा सबसे ज्यादा पोषण लेती है. इसलिए सोने से पहले चेहरे पर बादाम का तेल लगाना बहुत फायदेमंद होता है. यह न केवल चेहरे को पोषण देता है, बल्कि उसे मुलायम, चमकदार और हेल्दी बनाए रखने में भी मदद करता है. आइए जानते हैं बादाम का तेल लगाने से चेहरे को क्या-क्या फायदे मिलते हैं. इसके साथ ही बादाम खाने से भी आपको कई फायदे मिलते हैं. आप बादाम वाले दूध का सेवन भी कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसे खाने और लगाने के फायदों के बारे मेे.

बादाम मिल्क बनाने की रेसिपी (Badam Milk Recipe in Hindi)

ये भी पढ़ें: Sharad Purnima के दिन बनी खीर को क्यों कहा जाता है अमृत के समान, जानें यहां

सामग्री (Ingredients)

बादाम (छिले हुए)- 10–12

दूध - 2 कप (500 मि.ली.)

चीनी / गुड़ - 1 से 2 चम्मच (स्वाद अनुसार)

केसर (अगर हो)- 4–5 धागे

इलायची पाउडर- 1/4 छोटा चम्मच

हल्दी (वैकल्पिक)- एक चुटकी

बनाने की विधि (Steps to Make)

सबसे पहले रात को 10–12 बादाम को पानी में भिगोकर रख दो और सुबह इनके छिलके निकाल दों. अब भीगे बादाम में थोड़ा सा दूध डालकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लें. अब आपको एक पैन में 2 कप दूध गर्म करना हैं, उसमें केसर के धागे, हल्दी और इलायची पाउडर डालकर मिक्स करें. जब दूध उबलने लगे, तो उसमें बादाम का पेस्ट मिलाएं. दूध को धीमी आंच पर 5–7 मिनट तक पकाएं, ताकि दूध में बादाम अच्छे से मिक्स हो जाएं. अब दूध में स्वाद के अनुसार चीनी या गुड़ डालें और 1–2 मिनट तक पकाएं. आपका बादाम मिल्क बनकर तैयार है.

चेहरे पर बादाम का तेल लगाने के फायदे (Benefits of Applying Almond Oil on Face)

1. झुर्रियों को कम करे (Reduces Wrinkles)

बादाम तेल में मौजूद पोषक तत्व (Nutrients) चेहरे की फाइन लाइन्स और झुर्रियों को कम करने में मदद करते हैं. इसलिए रोजाना इसका इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा लचीली और जवां दिखती है.

2. चेहरे पर प्राकृतिक चमक (Brings Natural Glow to the Face)

बादाम तेल विटामिन E से भरपूर होता है, जो त्वचा को गहराई से पोषण देता है. इसके इस्तेमाल से चेहरे की चमक बढ़ती है और त्वचा में ताजगी महसूस होती है.

3. डार्क सर्कल्स को करे हल्का (Reduces Dark Circles)

आंखों के नीचे काले घेरे या थकावट के निशान कम करने में भी बादाम का तेल मदद करता है. रोजाना आंखों के नीचे हल्की मालिश करने से डार्क सर्कल्स धीरे-धीरे हल्के होने लगते हैं.

4. स्किन टोन में सुधार (Improves Skin Tone)

बादाम का तेल चेहरे की रंगत को निखारता है और त्वचा को एक समान टोन देता है. इससे चेहरा और ज्यादा खूबसूरत और फ्रेश लगता है.

5. त्वचा को करें हाइड्रेट (Hydrates the Skin)

बादाम तेल स्किन को अच्छी तरह हाइड्रेट करता है. बेजान और ड्राई त्वचा में नमी लौटाने के लिए यह एक बेहतरीन तरीका है. इससे त्वचा मुलायम और कोमल बनी रहती है.

कैसे लगाएं

रात को सोने से पहले सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छे फेस वॉश से साफ करें. इसके बाद 2–3 बूंद बादाम तेल लेकर पूरे चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें. तेल को हल्के हाथों से उंगलियों की मदद से गोल-गोल घुमाते हुए लगाएं.

ध्यान रखें

अगर आपकी स्किन ऑयली या बहुत सेंसिटिव है, तो पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें. इससे पता चल जाएगा कि आपकी त्वचा के लिए तेल सही है या नहीं.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)