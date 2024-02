Ayurvedic Way To Cook Rice: मोटापा, डायबिटीज, पीसीओडी, थायरॉयड के मरीज ऐसे पकाएं चवाल, यहां जानें आयुर्वेदिक तरीका

Ayurvedic Way To Cook Rice: चावल पकाने का आयुर्वेदिक तरीका.

खास बातें क्या है चावल पकाने का सही तरीका.

एक्सपर्ट ने शेयर किया चावल पकाने का तरीका.

आयुर्वेद के अनुसार कैसे पकाएं चावल.

What Is The Right Way To Cook Rice: भारत में, चावल हममें से अधिकांश लोगों का मेन स्टेपल है. यह सस्ता, सुलभ और आसानी से बनाया जा सकता है. इसके अलावा, आप पौष्टिक मील बनाने के लिए किसी भी सब्जी, दाल और फ्राई को चावल के साथ पेयर कर सकते हैं. लेकिन अफसोस की बात है कि चावल विवादों में भी अपने साथ आता है. वास्तव में, चावल को लेकर बहस लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे हम इस बात को लेकर पूरी तरह से भ्रमित हैं कि इसे अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए (या नहीं). जहां कुछ लोग इसे आसानी से पचने योग्य मानते हैं, वहीं कुछ लोग चावल में स्टार्च की मात्रा के कारण इसे अपनी डाइट में शामिल नहीं करते हैं. इस आर्टिकल में, हम चावल को हेल्दी बनाने के लिए उसे पकाने का एक स्पेशल एक्सपर्ट द्वारा बताया गया तरीका आपके साथ साझा करेंगे.

चावल अच्छे हैं या नहीं, क्या चावल से वजन बढ़ता है- Is Rice Good Or Bad For You? Why Is Rice Blamed For Your Weight Gain?