Apples Or Banana: दोनों में से कौन सा फल सबसे ज्यादा हेल्दी और पौष्टिक है? यहां जानिए

Apples Or Banana: सेब और केला दोनों में किसमें होते हैं ज्यादा न्यूट्रिएंट्स.

What Fruit Is The Most Healthy: सेब एक बेहद ही पौष्टिक फल है जो कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर रखने में मददगार है. हमेशा एक सेब खाने की सलाह दी जाती है. सेब का इस्तेमाल खाना पकाने, कच्चा सेवन करने, कॉम्पोट बनाने, सेब का सिरका बनाने के लिए किया जा सकता है. सेब का सबसे प्रसिद्ध प्रकार "लाल स्वादिष्ट" है, जो मीठा होता है. आमतौर पर इसका सेवन फल के रूप में किया जाता है. सेब का सिरका बनाने के लिए कुछ प्रकार के सेब का भी उपयोग किया जाता है.