डॉक्टर ने बताया आंखों की रोशनी बढ़ाने और चश्मा उतारने के लिए इन फलों को करें डाइट में शामिल

How To Improve Eyesight: आज डिजिटल की दुनिया है. हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है और लोगों का स्क्रीन टाइम प्रतिदिन बढ़ रहा है. वहीं ज्यादा लंबा समय स्क्रीन पर बिताने से आंखों को सबसे ज्यादा असर पड़ता है, जिसके कारण कई तरह की बीमारी भी हो जाती है और धीरे- धीरे आंखों की रोशनी कम होने लगती है. ऐसे में हर कोई यह जानना चाहते हैं कि वह अपनी डाइट में ऐसा क्या खाएं, जिससे उनकी आंखें स्वस्थ रहे और रोशनी बढ़ जाएं. आइए आज हम इस बारे में हेड क्लिनिकल न्यूट्रिशन, FMRI गुड़गांव की डॉक्टर दीप्ति खटूजा से विस्तार से जानते हैं.

किस रंग के फल खाने से तेज होती है आंखों की रोशनी | (Which fruit will improve eyesight)

डॉक्टर दीप्ति खटूजा ने बताया, जितने भी लाल, ऑरेंज या पीले रंग की सब्जियां और फल होते हैं, वह आंखों के लिए अच्छे माने जाते हैं. वहीं गर्मियों की सीजन की बात करें तो अभी मार्केट में ऑरेंज गाजर और आम मिल रहे हैं, ये सभी आंखों की सेहत के लिए अच्छे हैं और आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए आप इन्हें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. डॉक्टर ने आगे बताया कि सर्दी और गर्मी में मिलने वाली जितनी भी लाल, ऑरेंज या पीले रंग की सब्जियां और फल हैं, उनमें विटामिन A यानी बीटा कैरोटीन बहुत अच्छा होता है, जो आंखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है.

किस फल को खाने से कब उतर सकता है चश्मा |When can you get rid of glasses by eating which fruit|

डॉक्टर ने कहा, ऐसा कोई फल नहीं है, जिसे खाने के बाद आपका चश्मा तुरंत उतर जाएगा, लेकिन ऊपर बताए गए तीनों रंगों के फल और सब्जियां खाने से आंखों की हेल्थ को काफी लाभ पहुंचेगा.ऐसे में अपनी डाइट का अच्छे ध्यान रखें और साथ ही स्क्रीन टाइम को कम करना चाहिए और समय- समय पर अच्छे से आंखों को धोना चाहिए. आंखों को आराम देने के लिए सही समय पर सोना जरूरी है.

डॉक्टर ने आगे कहा कि आंखों की हेल्थ के लिए लाल, ऑरेंज या पीले रंग की सब्जियां और फ्रूट का सेवन करना जरूरी है, लेकिन अकेले डाइट आपकी आंखों को स्वस्थ नहीं रख सकती है. इसके बाद आपको ऊपर बताई गई बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है.

टेक्नोलॉजी के कारण कितने लोगों की आंखों की रोशनी खराब हो गई है |How many people have bad eyesight because of technology|



द विजन काउंसिल, अमेरिका के अनुसार, 10,000 से अधिक वयस्कों पर किए गए एक हालिया सर्वे में पाया गया कि 65 प्रतिशत अमेरिकी कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अन्य डिजिटल डिवाइस का उपयोग करते समय आंखों से जुड़े लक्षणों का अनुभव करते हैं - जैसे कि सूखी, चिड़चिड़ी आंखें, धुंधली दृष्टि, आंखों की थकान और सिरदर्द आदि.

