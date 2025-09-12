आंखों के लिए 5 सुपरफूड्स

Which Foods Improve Eye Health: आज के समय में मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिताने से आंखों की हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है, जो कमजोर नजर, आंखों में थकान, सूखापन और धुंधलापन जैसी समस्याओं का कारण बन रहा है. आंखों को ठीक रखने के लिए सही पोषण लेना बेहद जरूरी है, लेकिन कैसे? इस सवाल का जवाब इस स्टोरी में ही है. आज हम आपको कुछ ऐसे सुपरफूड्स के बारे में बताने वाले हैं जो रोशनी को तेज करने के साथ आंखों से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं. यह फूड्स विटामिन, मिनरल्स, और एंटीऑक्सीडेंट्स का बेहतरीन सोर्स है. तो चलिए बिना किसी देर किए जानते हैं कौन-कौन से सुपरफूड्स आपकी आंखों के लिए फायदेमंद हैं.

Ankho Ko Tej Kaise Kare | Aankh Ki Roshni Kaise Badhaye | Eyes Ke Liye Best Food

आंखों के लिए क्या खाना चाहिए

नट्स: बादाम और अखरोट में विटामिन ई और ओमेगा-3 फैटी एसिड की मात्रा अच्छी होती है, जो उम्र बढ़ने के साथ होने वाली आंखों की समस्याओं जैसे मोतियाबिंद के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं.

ब्रोकली: ब्रोकली विटामिन A, C और E के साथ-साथ ल्यूटिन से भी भरपूर है. इसका सेबन आंखों की सेल्स को रिपेयर करने और उन्हें हेल्दी बनाए रखने में फायदेमंद हो सकता है.

पालक: पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों ल्यूटिन और जेक्सैन्थिन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो आंखों को ब्लू लाइटऔर हानिकारक UV किरणों से बचाने में मदद कर सकते हैं. इसमें मौजूद तत्व उम्र बढ़ने के साथ होने वाली आंखों से जुड़ी समस्याओं को रोकने में भी मदद कर सकते हैं.

अंडा: अंडे में ल्यूटिन, जेक्सैन्थिन और विटामिन ई होता है, जो आंखों की हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है. इसको अपनी डाइट में शामिल करने से आप न केवल आंखों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचा सकते हैं, बल्कि उम्र के साथ आने वाली समस्याओं के खतरे को भी कम कर सकते हैं.

फैटी फिश: ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर मछलियां आंखों की सूजन कम करने में बेहद मददगार हैं, ड्राई आई सिंड्रोम से बचने और रेटिना की सेहत को बनाए रखने में इनका सेवन लाभदायक हो सकता है. अगर आपको फैटी फिश खाना पसंद है तो इसका सेवन न केवल आपके लिए स्वाद से भरपूर हो सकता है, बल्कि सेहत को भी कई तरह के फायदे पहुंचा सकता है.

