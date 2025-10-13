क्या आपको भी आता है बहुत गुस्सा, इन 7 फूड्स को कर लीजिए Diet में शामिल, अंदर से करेंगे शांत महसूस

Anger control food : आजकल हर कोई स्ट्रेस और गुस्से से जूझ रहा है. हम सब चाहते हैं कि हम शांत रहें और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा न करें. अच्छी खबर यह है कि आप अपनी डाइट में कुछ बदलाव करके इस पर कंट्रोल पा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं उन 7 फूड के बारे में जिनका सेवन आप करके अपने मन को शांत कर सकते हैं...

डार्क चॉकलेट सिर्फ टेस्टी ही नहीं होती, बल्कि ये आपके मूड को भी अच्छा करती है. इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एंडोर्फिन (खुशी वाले हार्मोन) रिलीज करते हैं. जब आप खुश महसूस करते हैं, तो गुस्सा अपने आप कम हो जाता है. बस, याद रहे कि थोड़ी सी ही खानी है, ज्यादा नहीं.

पालक, ब्रोकली, केल जैसी हरी सब्जियां मैग्नीशियम से भरपूर होती हैं. मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है. जब शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है, तो गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. तो, आज से ही अपनी थाली में हरी सब्जियां शामिल करना शुरू कर दें.

मछली (जैसे सैल्मन), अलसी के बीज, चिया सीड्स और अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं. ये फैटी एसिड आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं और मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं, जो गुस्से का एक कारण हो सकता है.

ब्राउन राइस, ओट्स, साबुत गेहूं की रोटी जैसे साबुत अनाज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर होते हैं. ये आपके ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखते हैं. जब ब्लड शुगर अचानक से घटता-बढ़ता है, तो गुस्सा और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है. साबुत अनाज आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं और आपके मूड को भी स्टेबल रखते हैं.

दही, छाछ और किण्वित (fermented) फूड्स में प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छे होते हैं. आपको शायद पता न हो, लेकिन आपकी आंतों का आपके मूड और दिमाग से गहरा कनेक्शन होता है. एक स्वस्थ आंत आपके तनाव और गुस्से को कम करने में मदद कर सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)