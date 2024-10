अमूल ने खुद बताया कैसे करें नकली और असली अमूल घी की पहचान? कहा, दिवाली पर मिल रहा नकली घी...

लोकप्रिय डेयरी ब्रांड अमूल अपने प्रोडक्ट्स की एक लंबी सीरीज के लिए जाना जाता है. दिवाली के त्यौहार के करीब आते ही, घी की मांग बढ़ रही है और कई घरों में इस डेयरी ब्रांड पर भरोसा बढ़ रहा है. इस बीच बाजार में बिकने वाले नकली अमूल घी की आपूर्ति में अचानक वृद्धि के कारण अमूल सुर्खियों में है. कंपनी ने सोशल मीडिया के जरिए से उपभोक्ताओं के लिए चेतावनी जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि कुछ अनैतिक एजेंट एक लीटर के रिफिल पैक में मिलावटी घी वितरित कर रहे हैं, जिसे अमूल ने तीन साल से ज्यादा समय से नहीं बनाया है.

अमूल ने एक्स (पहले ट्विटर) पर एक सार्वजनिक सलाह जारी की और ग्राहकों से नकली अमूल घी पैकेजिंग से सावधान रहने का आग्रह किया. सलाह के अनुसार, अमूल ने खुलासा किया कि उन्होंने मिलावट को रोकने के लिए घी के लिए “डुप्लिकेशन प्रूफ” कार्टन पैक पर स्विच किया है. “यह आपकी जानकारी के लिए है कि कुछ बेईमान एजेंटों द्वारा नकली अमूल घी को पैक करके बाजार में बेचा जा रहा है,” गाइडलाइन्स में लिखा है. दर्शकों को नकली प्रोडक्ट्स के बारे में बेहतर जानकारी देने के लिए पोस्ट में “1 लीटर रिफिल पैक में नकली घी” की तस्वीर भी एड की गई थी.

एडवाइज में कहा गया है, "अमूल ने तीन साल से ज्यादा समय से अपने 1 लीटर रिफिल घी पैक का निर्माण बंद कर दिया है और डुप्लीकेशन प्रूफ कार्टन पैक पर स्विच कर दिया है. नया अमूल घी पैक डुप्लीकेशन प्रूफ कार्टन किसी भी तरह की मिलावट को रोकने में मदद करता है और इसे हमारे अत्याधुनिक ISO प्रमाणपत्र डायरियों में बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड एसेप्टिक फिलिंग मशीनों का उपयोग करके पैक किया जाता है. अमूल घी टिन, पाउच और जार पैकेजिंग फॉर्मेट में भी उपलब्ध है."

इस पोस्ट पर कुछ कमेंट भी हैं जो इस प्रकार हैं:

एक चिंतित यूजर ने पूछा, “क्या अमूल की कोई आधिकारिक वेबसाइट है, जहां से प्रोडक्ट सीधे खरीदे जा सकें?”

एक अन्य ने बताया, "मैं हमेशा जार में अमूल घी खरीदता हूं."

एक व्यक्ति ने लिखा, "हे भगवान! धन्यवाद. मैंने नकली पैक का इस्तेमाल किया, यह सोचकर कि कार्टन का डिजाइन बदल गया है."

एक नाराज उपभोक्ता ने कहा, "अमूल को बाजार से बचे हुए पैकेट वापस ले लेने चाहिए थे और उन्हें बिल्कुल अलग रूप में बेचना चाहिए था. वे कैसे उम्मीद करते हैं कि जनता हर चीज की बारीकी से जांच करेगी?"

