Milk Price In Hindi: दूध की खपत गांव हो या शहर हर जगह होती है. लेकिन शहर में ज्यादातर लोग मार्केट से पैकेट वाले दूध खरीद कर लाते हैं. दिनों दिन दूध की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की जेब पर खासा असर डाला. अगर आप भी मार्केट से अमूल और मदर डेयरी का दूध खरीद कर लाते हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है. हाल ही में जीएसटी 2.0 के बाद दूध की कीमतों में बड़ी राहत मिल सकती है. अमूल और मदर डेयरी के दूध की कीमतें कम हो सकती हैं. आइए जानते हैं कि अब आपको दूध के लिए कितनी कीमत चुकानी होगी.

आपको बता दें कि इस जीएसटी छूट का सीधा लाभ आम उपभोक्ताओं को मिलेगा क्योंकि दूध पर 5% टैक्स हटा दिया जाएगा.

वर्तमान में दूध की कीमतें- (Current milk prices)

अमूल फुल क्रीम दूध ‘अमूल गोल्ड' की कीमत लगभग 69 रुपये प्रति लीटर है, जबकि टोंड दूध 57 रुपये प्रति लीटर है. इसी तरह, मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध 69 रुपये और टोंड दूध लगभग 57 रुपये है.

अब GST हटने के बाद दूध की कीमतें कितनी होंगी? (Now what will be the price of milk after the removal of GST)

सरकार की योजना के अनुसार, दूध की कीमतें लगभग 3 से 4 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएंगी. जैसे अमूल गोल्ड की कीमत 65-66 रुपये के आसपास आ जाएगी, जबकि मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध भी इसी रेंज में आने की उम्मीद है.

