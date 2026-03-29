शुगर से लेकर, कोलेस्ट्रॉल तक में फायदेमंद है ये छोटी और सस्ती सब्जी, जानें सेहत के अलसी हीरो कुंदरू के 5 गजब फायदे

Kundru Benefits In Hindi: गर्मियों का मौसम आते ही बाजार में कई हरी-भरी सब्जियां नजर आने लगती हैं. इनमें से एक है कुंदरू. एक ऐसी सब्जी जो देखने में साधारण लगती है, लेकिन इसके फायदे किसी औषधि से कम नहीं हैं. अक्सर लोग स्वाद के कारण इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह सेहत के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं. परवल जैसी दिखने वाली यह सब्जी शरीर के कई जरूरी कामों को बैलेंस करने में मदद करती है. खासकर पाचन, दिल और शुगर से जुड़ी समस्याओं में यह बेहद फायदेमंद है. आइए जानते हैं कि क्यों गर्मियों में कुंदरू को अपनी थाली में शामिल करना बेहद जरूरी है.

कुंदरू खाने के बड़े फायदे | Great Benefits of Eating Kundru

1. शुगर कंट्रोल करने में कारगर

कुंदरू में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है. खाना खाने के बाद अचानक बढ़ने वाली शुगर को यह बैलेंस करता है. यही वजह है कि इसे डायबिटीज मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है.

2. दिल और कोलेस्ट्रॉल का रखे ख्याल

यह सब्जी दिल के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है. कुंदरू शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को बढ़ने से रोकता है और नसों में ब्लॉकेज का खतरा कम करता है. रेगुलर सेवन से दिल हेल्दी रहता है.

3. पाचन तंत्र को बनाए मजबूत

कुंदरू हल्की और जल्दी पचने वाली सब्जी है. इसमें मौजूद फाइबर पेट को साफ रखने में मदद करता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए यह फायदेमंद है.

4. इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक

कुंदरू में विटामिन C प्रचुर मात्रा में होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. यह मौसम बदलने पर होने वाली सामान्य बीमारियों से बचाव करता है.

5. त्वचा और बालों के लिए वरदान

विटामिन A और C से भरपूर कुंदरू त्वचा को चमकदार और बालों को मजबूत बनाने में मदद करता है. रेगुलर सेवन से स्किन हेल्दी और ग्लोइंग बनी रहती है.

कुंदरू का सेवन कैसे करें? | How to Consume Kundru?

कुंदरू की सब्जी तो आप बना ही सकते हैं, लेकिन अगर इसका पूरा पोषण लेना चाहते हैं तो इसे भाप में पकाकर हल्का फ्राई करें और कम मसालों के साथ खाएं. इससे इसके पोषक तत्व ज्यादा सुरक्षित रहते हैं.

कुंदरू भले ही स्वाद में साधारण लगे, लेकिन इसके स्वास्थ्य लाभ इसे खास बनाते हैं. गर्मियों में इसे अपनी डाइट में शामिल करना आपके शरीर को अंदर से मजबूत और हेल्दी बनाने का आसान तरीका है. छोटी सी यह सब्जी, सच में बड़े फायदे देती है!



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)