Who is Ridhima Pathak? कौन हैं रिद्धिमा पाठक? जिन्होंने देश की शान के लिए BPL को मार दी ठोकर

Who is Ridhima Pathak? रिद्धिमा का जन्म 17 फरवरी साल 1990 में झारखंड की राजधानी रांची में हुआ था. उनकी मौजूदा उम्र 35 साल है. पेशे से वह मॉडल, एक्टर, वॉइस आर्टिस्ट, टीवी प्रजेंटर और एंकर हैं.

Who is Ridhima Pathak? कौन हैं रिद्धिमा पाठक? जिन्होंने देश की शान के लिए BPL को मार दी ठोकर
Ridhima Pathak
  • रिद्धिमा पाठक ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग के आगामी सीजन से अपना नाम स्वयं वापस ले लिया है
  • उन्होंने कहा कि उनका देश उनके लिए सबसे पहले आता है और वे खेल को अत्यधिक महत्व देती हैं
  • रिद्धिमा का जन्म रांची में 1990 में हुआ और वे मॉडल, टीवी प्रेजेंटर व वॉइस आर्टिस्ट हैं
Who is Ridhima Pathak? भारत और बांग्लादेश के रिश्ते मौजूदा समय में काफी नाजुक बने हुए हैं. दोनों देशों के बीच चल रहे उठापटक के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. देश की महिला प्रेजेंटर रिद्धिमा पाठक (Ridhima Pathak) ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए बताया है कि उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग (Bangladesh Premier League) के आगामी सीजन से अपना नाम वापिस ले लिया है. इंस्टाग्राम स्टोरी में जानकारी साझा करते हुए रिद्धिमा ने लिखा है, 'सच मायने रखता है. पिछले कुछ घंटों से एक कहानी चल रही है कि मुझे बीपीएल से निकाल दिया गया है. यह सच नहीं है. मैंने खुद फैसला लिया है कि आगामी सीजन में मैं हिस्सा नहीं लूंगी. मेरे लिए मेरा देश सबसे पहले आता है. मैं क्रिकेट के खेल को किसी भी असाइनमेंट से कहीं ज्यादा महत्व देती हूं.'

देश की बेटी ने आगे लिखा है, 'मुझे सालों तक ईमानदारी, सम्मान और जुनून के साथ इस खेल की सेवा करने का सौभाग्य मिला है. यह कभी नहीं बदलेगा. मैं ईमानदारी, स्पष्टता और खेल की भावना के लिए हमेशा खड़ा रहूंगी. मुझे समर्थन करने और संपर्क करने वाले सभी लोगों का दिल से धन्यवाद. आपके संदेश मेरे लिए काफी मायने रखते हैं. क्रिकेट सच्चाई का हकदार है. अब मेरी तरफ से कोई और टिप्पणी नहीं.'

कौन हैं रिद्धिमा पाठक?

रिद्धिमा पाठक के इस साहसिक कदम के बाद हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है. अगर आप भी उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं तो उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें हम आपके लिए लेकर आए हैं.

रिद्धिमा का जन्म 17 फरवरी साल 1990 में झारखंड की राजधानी रांची में हुआ था. उनकी मौजूदा उम्र 35 साल है. पेशे से वह मॉडल, एक्टर, वॉइस आर्टिस्ट, टीवी प्रजेंटर और एंकर हैं.

रिद्धिमा ने अपने करियर की शुरुआत एक रेडियो स्टेशन में इंटर्नशिप के जरिए की थी. इसके बाद उन्होंने आरजे के रूप में अपने करियर को आगे बढ़ाया. वह स्टार स्पोर्ट्स, टेन स्पोर्ट्स, सोनी और जियो पर काफी सारे स्पोर्ट्स ईवेंट्स को प्रजेंट कर चुकी हैं.

मौजूदा समय में भी वह इन चैनलों के साथ जुड़ी हुई हैं. फैंस उन्हें उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन और खेल के बारे में डीप नॉलेज के लिए पसंद करते हैं.

टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान मिली थी खास पहचान

रिद्धिमा को खास पहचान टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान मिली. उन्होंने उस दौरान पूर्व भारतीय आइस हॉकी खिलाड़ी वीरेन रस्किन्या के साथ भारतीय हॉकी टीम की खास समीक्षा की थी.

रामनिरंजन पोदार मुंबई से पूरी हुई स्कूली शिक्षा

रिद्धिमा ने अपनी स्कूली शिक्षा रामनिरंजन पोदार मुंबई से पूरी की. स्कूल के दिनों में भी वह काफी सक्रिय हुआ करती थीं. उस दौरान ही उन्होंने डिबेट और थिएटर शो में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था.

आर्ट्स से लगाव के कारण छोड़ दी इंजीनियर की जॉब

2008 में रिद्धिमा ने एमकेएसएसएस कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग में ए ग्रेड के साथ ग्रेजुएशन पूरा किया. उन्हें जल्द ही अपने क्षेत्र में जॉब भी मिल गया. मगर आर्ट्स से लगाव होने की वजह से उन्होंने इंजीनियर की जॉब छोड़ दी.

कोहली, धोनी जैसे बड़े सितारों का ले चुकी हैं इंटरव्यू 

35 वर्षीय रिद्धिमा काफी कम समय में ही विराट कोहली और एमएस धोनी जैसे बड़े सितारों का इंटरव्यू ले चुकी हैं.

India, Cricket
