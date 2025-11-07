Air Fryer Recipe: एयर फ्रायर में बनाएं टेस्टी चना मसाला, खाने में स्वादिष्ट और हेल्दी

Air Fryer Recipe: अगर आपको भी खाने का शौक है और आप पूरा दिन चटर-पटर खाते रहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे एक हेल्दी रेसिपी जो आपकी इस चटर-पटर को शांत रखने में मदद करेगा. और यकीन मानिय ये एयर फ्रॉयर में बनकर तैयार होने वाला स्नैक खाने में स्वादिष्ट और हेल्दी भी है. आज हम आपको बताएंगे एयर फ्रायर में बनकर तैयार होने वाला मसालेदार काबुली चना की रेसिपी. आपको बता दें कि ये खाने में स्वादिष्ट है और मंचिंग के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है. तो चलिए जानते हैं इसे बनाने का तरीका.

मसालेदार चना रेसिपी ( Spicy Chana Recipe)

सामग्री

काबुली चना ( उबले हुए)

नींबू

नमक

काली मिर्च

लाल मिर्च

काला नमक

चाय मसाला

तेल

रेसिपी

मसाला चना बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में चने लें. अब इसमें 1 चम्मच तेल डालें और सभी मसालों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. ध्यान रखें की आपको सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है. ताकि हर चने में कोटिंग सही से हो पाए. अब आपको एयर फ्रायर ट्रे निकालनी है. इसके ऊपर बटर पेपर या एल्युमिनियम फॉइल लगाएं. अब इसमें चनों को डालें और 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए रोस्ट करें. बीच-बीच में आप इसको खोलकर हिलाते रहें. जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं तो इनको निकालें और खाएं. ये खाने में मसालेदार और टेस्टी लगते हैं.

