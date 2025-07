AIMS के डॉक्टर ने बताया सेहतमंद रहने के लिए एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए

How Much Water To drink In A Day: पानी का सेवन सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी बचपन से सुनते आए हैं. अक्सर हम यही सुनते आए हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करना चाहिए. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे शरीर को सेहतमंद रखने के लिए कितनी मात्रा में पानी का सेवन करना सही है. जी हां क्योंकि जरूरत से ज्यादा पानी का सेवन सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. तो चलिए फरीदाबाद, AIMS में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के डायरेक्टर और HOD डॉ. अमित मिगलानी से जानते हैं कि हमें रोजाना कितना पानी पीना चाहिए, कब पीना चाहिए और कितना ज्यादा पानी शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

रोजाना पानी क्यों पीना चाहिए- (Why Should Drink Water drink)

डॉक्टर के अनुसार हर इंसान के शरीर का लगभग 60% हिस्सा पानी से बना होता है. पानी की वजह से शरीर में खून का बहाव ठीक रहता है, पाचन ठीक होता है और शरीर से गंदगी बाहर निकलती है. जब शरीर में पानी कम हो जाता है तो थकावट, सिरदर्द, चक्कर और कब्ज जैसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं. इसलिए रोजाना सही मात्रा में पानी पीना जरूरी है.

एक दिन में कितने लीटर पानी पीना सही होता है? (How Much Should Drink Water)

एक दिन में ढाई से तीन लीटर पानी पीना चाहिए. अगर आप ज्यादा पसीना बहाते हैं, जैसे कि मेहनत वाला काम करते हैं या धूप में रहते हैं, तो यह मात्रा तीन से चार लीटर तक बढ़ सकती है.

ज्यादा मात्रा में पानी पीने नुकसान- (Pani Pine Ke Nuksan)

अगर आप 7-8 लीटर पानी पीते हैं तो यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है. इससे शरीर में मौजूद खनिज (जैसे सोडियम) पतले हो जाते हैं. इसका असर दिमाग, दिल और किडनी पर पड़ सकता है. इसे "वॉटर टॉक्सिसिटी" या "पानी का ज़हर" भी कहा जाता है. इसके लक्षणों में उलझन, चक्कर आना, बेहोशी और कभी-कभी जान का खतरा भी हो सकता है.

पानी पीने के फायदे- (Pani Pine Ke Fayde)

अगर आप सही मात्रा में पानी पीते हैं तो इससे शरीर में पानी की कमी नहीं हो पाती आप "डिहाइड्रेशन" से बच सकते हैं. पानी का सही मात्रा में सेवन स्किन को हेल्दी रखने में मददगार है.

