खाना खाने के बाद अदरक का पानी पीने से क्या होता है? डॉक्टर सलीम जैदी ने बताए कमाल के 5 फायदे

Adrak ka Pani Peene ke Fayde: अदरक न सिर्फ खाने और चाय के स्वाद को बढ़ाता है, बल्कि कई बीमारियों को दूर करने में भी मदद करता है. इसमें ऐसे कई औषधीय गुण पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में मददगार होते हैं. अदरक में विटामिन सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैंगनीज, कॉपर और कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. अधिकतर लोग अदरक का इस्तेमाल चाय में या फिर दाल-सब्जी में करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं अदरक का पानी पीना सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. इसी के चलते प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर कर खाना खाने के बाद अदरक का पानी पीने के फायदे बताए हैं.

1. जोड़ों में दर्द से राहत

डॉक्टर बताते हैं कि जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए आप अदरक का पानी पी सकते हैं. इसके अंदर एंटीइंफ्लेमेट्री और एंटीऑक्सीडेंट प्रोपर्टीज होती हैं जो दर्द से राहत दिलाने में मदद करती हैं.

अदरक का पानी पीने से शरीर का फैट बर्निंग प्रोसेस तेज होता है. ऐसे में अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं तो खाना खाने के बाद अदरक का पानी पी सकते हैं. इससे पेट और हिप्स के आसपास जमी चर्बी पिघलने लगती है.

अदरक के अंदर एंटीडायबिटिक प्रोपर्टी होती हैं जो शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती हैं. साथ ही अदरक का सेवन करने से दिल की बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है और हार्ट हेल्दी रहता है. शुगर के रोगी अदरक के पानी का सेवन नियमित रूप से कर सकते हैं.

अगर आपको गैस, अपच, ब्लोटिंग की समस्या रहती है तो आप अदरक का पानी पीना शुरू कर सकते हैं. रोजाना अदरक का सेवन करने से पेट के साथ-साथ लिवर भी सही तरह से काम करना शुरू कर देता है.

रोजाना अदरक का पानी पीने से LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है और HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है. परिणामस्वरूप इससे दिल स्वस्थ रहता है और बीमारियों का खतरा कम हो जाता है.

कैसे बनाएं अदरक का पानी?

डॉक्टर सलीम बताते हैं कि इसके लिए आप 1 चम्मच कसा हुआ अदरक लें और 1 गिलास पानी के अंदर डाल दें. इसके बाद इस पानी को गैस पर तब तक रखें जब तक 2 बार उबाल न आ जाए. फिर पानी को छानकर पी लें. इसका सेवन आप दिन में और रात में खाना खाने के बाद कर सकते हैं.

