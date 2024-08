एक्ट्रेस दीपिका पदुकोण के माता-पिता ने इस डिश का उठाया लुत्फ, Can You Guess?

लीजेंडरी बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पदुकोण हाल ही में अपनी पत्नी उज्जला पदुकोण के साथ साउथ इंडियन डिनर का आनंद लेने के लिए बेंगलुरु के एक पॉपुलर रेस्टोरेंट में गए. यह कपल 1943 से कर्नाटक के साउथ इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट विद्यार्थी भवन में कुछ स्वादिष्ट डोसा खाने गया. रेस्टोरेंट ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ झलकियां शेयर कीं. विद्यार्थी भवन द्वारा पोस्ट की गई एक रील में, हम कपल को चटनी के साथ डोसा का आनंद लेते और एक स्टाफ मेंबर के साथ एक बार में लगभग 15 प्लेट डोसा ले जाते हुए तस्वीरें खिंचवाते हुए देख सकते हैं.

पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, "कल शाम हमारे रेस्टोरेंट में लीजेंडरी बैडमिंटन स्टार प्रकाश पादुकोण को देखकर खुशी हुई!" क्लिप में, भारतीय पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी को एक डायरी में रेस्टोरेंट के लिए रिव्यू लिखते हुए भी देखा जा सकता है. अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि, प्रकाश और उज्जला पदुकोण एक्ट्रेस दीपिका पादुकोन के माता-पिता हैं.

प्रकाश पादुकोण इस फेमस रेस्टोरेंट में आने वाले पहले सेलिब्रिटी नहीं हैं. विद्यार्थी भवन का दौरा एक्टर रजनीकांत, ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक और स्टारबक्स के को-फाउंडर ज़ेव सीगल जैसे अन्य पॉपुलर लोगों ने भी किया है.

इससे पहले, बिजनेसमेन आनंद महिंद्रा ने इस रेस्टोरेंट के एक सर्वर का एक वीडियो शेयर किया था जिसमें एक बार में 16 प्लेट डोसा का डोसा टावर ले जाया जा रहा था. डोसा बनाने से लेकर उन्हें ले जाने तक, सब कुछ बहुत ही खूबसूरती से किया गया था. महिंद्रा ने पोस्ट को कैप्शन दिया, "हमें 'वेटर प्रोडक्टिविटी' को ओलंपिक खेल के रूप में मान्यता दिलाने की जरूरत है. यह सज्जन उस इवेंट में गोल्ड के दावेदार होंगे." यहां आपके लिए ट्वीट है:

