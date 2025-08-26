विज्ञापन
विशेष लिंक

घर पर एसिडिटी कैसे ठीक करें? यह घरेलू नुस्खे कर सकते हैं कमाल...

Home Remedies For Acidity: आज हम आपको कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बताने वाले हैं, जो गैस अपच, एसिडिटी और पेट फूलने की दिक्कत से राहत दिलाने में कारगर हो सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
घर पर एसिडिटी कैसे ठीक करें? यह घरेलू नुस्खे कर सकते हैं कमाल...
एसिडिटी का तुरंत इलाज क्या है? | Acidity Ka Ilaj

Home Remedies For Acidity: तली-भुनी चीजों का ज्यादा सेवन और स्ट्रेसफुल लाइफ के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, एसिडिटी और अपच होना आम है. अब सवाल ये है कि इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए क्या करें? आज हम आपको कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बताने वाले हैं, जो गैस अपच, एसिडिटी और पेट फूलने की दिक्कत से राहत दिलाने में कारगर हो सकते हैं.

Home Remedies For Acidity | How Can I Stop My Acidity | Acidity Kam Karne Ke Upay | Acidity Kam Karne Ke Liye Kya Khayen

एसिडिटी से तुरंत राहत कैसे पाएं?

अदरक: अदरक में पाए जाने वाले गुण पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं और गैस को कम करने में मदद करते हैं. आप चाहें, तो अदरक का जूस या अदरक की चाय का सेवन कर सकते हैं. 

इसे भी पढ़ेंसुबह खाली पेट अमरूद के पत्ते चबाने के 5 बड़े फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान, ये लोग जरूर करें सेवन

जीरा: जीरा एक नेचुरल गैस रिलीवर की तरह काम करता है जो पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार हो सकता है. आप चाहें, तो जीरे को पानी में उबालकर पी सकते हैं. 

पुदीना: पुदीना में मौजूद गुण पाचन तंत्र को मजबूत बनाने और गैस को कम करने में सहायक हैं. ऐसे में पुदीने की चाय पीने से गैस की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है.

दही: दही प्रोबायोटिक्स से भरपूर है जो गट हेल्थ को बेहतर बनाकर पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे गैस, सूजन और कब्ज को दूर रखने में मदद कर सकता है. 

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast In Hindi: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gas Acidity Home Remedies, Pet Ki Gas Ka Ilaj, Acidity Ka Gharelu Upay, Pet Saaf Karne Ke Upay, Gas Se Chutkara Kaise Paye
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com