आज क्या बनाऊं: जोड़ों के दर्द को दूर करना है तो हर रोज 1 चम्मच खा लीजिए चना पंजीरी, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी असरदार

Chana Panjiri Benefits: अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं और सिर्फ इस वजह से उसे खाने से बचते हैं कि ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है तो आज हम आपको एक ऐसी स्वीट रेसिपी बताने वाले हैं जो खाने में मीठी होने के साथ ही हेल्दी भी है. हम बात कर रहे हैं चना पंजीरी की जिसमें कई सारे नट्स, सीड्स डाले जाते हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है. इसका सेवन सर्दी, जुकाम से लेकर इम्यूनिटी को बढ़ाने और जोड़ों के दर्द को दूर करने में भी मदद करेगी. इसका सेवन उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है. आइए जानते हैं चना पंजीरी बनाने की रेसिपी.

भुने चने की पंजीरी बनाने की रेसिपी ( Bhuna Chana Panjiri Recipe)

ये भी पढ़ें: आज क्या बनाऊं: रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए नोट कर लें पाव भाजी की ये रेसिपी, 15 मिनट में होगी तैयार

सामग्री

देसी घी

मखाना

गोंद

बादाम

काजू

खरबूज के बीज

कद्दू के बीज

किशमिश

पोस्ता दाना

कद्दूकस किया नारियल

काली मिर्च

सौंठ का पाउडर

अजवाइन पाउजर

भुने हुए चने ( बिना छिलके वाले)

देसी घी

रेसिपी

चना पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले आप कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें एक कटोरी मखाना डालकर भून लें. अब कढ़ाई में एक चम्मच घी डालकर उसमें गोंद को डालकर तल लें. एक छोटी कटोरी बादाम, एक छोटी कटोरी काजू डालकर भून लें और 1 छोटी कटोरी खरबूजे के बीज डालकर सभी चीजों को भून लें. इसके साथ ही आधा कटोरी कद्दू के बीज आधा छोटी कटोरी किशमिश डालें और हल्का भूनकर सारी चीजों को निकाल लें.

इसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचाकर बचे हुए सभी ड्राई फ्रूट्स को मिक्सर में डालें और इसमें बिना छिलके वाला प्लेन चना डालकर लगभग 100 ग्राम डालकर इन सभी चीजों को पीसकर पाउडर बना लें.

कड़ाही में 1 चम्मच घी और डालें और इसमें आधा कटोरी पोस्ता दाना और कद्दूकस किया हुआ नारियल डालकर भून लें. अब सभी चीजों को एक बड़े बर्तन में निकालकर इसमें 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच सौंठ का पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन का पाउडर डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. आपकी हेल्दी और टेस्टी पंजीरी बनकर तैयार है. आप इसे 2-3 चम्मच रोजाना दूध के साथ खाएं. सुबह नाश्ते में खाने से ये पंजीरी शरीर को भरपूर एनर्जी देगी. इसके साथ ही ये इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ ही जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में भी लाभदायी है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)