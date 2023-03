Kitchen Tips: अपने किचन को खूबसूरत बनाने के लिए फॉलों कर सकते हैं ये हैक्स

Kitchen Tips: किचन में नहीं बिताना ज्यादा समय तो फॉलों करें ये किचन हैक्स, झटपट बनकर तैयार होगा खाना

आपकी रसोई को साफ रखने के 9 उपाय (Here're 9 Tips To Keep Your Kitchen Clean):

आप भी अपनी रसोई को साफ और व्यवस्थित रखना चाहते हैं? और अपने काम को आसान बनाना चाहते हैं तो ये मज़ेदार और आसान हैक्स आपके बहुत कम आएंगे!

खाना बनाते ही साफ करें (Clean as you go):

आपको खाना खाने के बाद ही इस बात का ध्यान रखना है कि आप तुरंत के तुरंत इस्तेमाल हुए बर्तनों को धुल कर रख दें. बर्तनों को आलस में दूसरे दिन या फिर बाद में धोने के लिए न छोड़ें.

कूड़ेदान का प्रयोग करें (Use a garbage bowl):

खाने के स्क्रैप और कचरे के लिए अपने काउंटर पर एक गार्बेज बैग जरूर रखें. ऐसा करने से सब्जियां छीलते वक्त फैलने वाला कूड़ा और पैकेट्स चारों तरफ नहीं फैले होते हैं बल्कि एक जगह पर रहते हैं. ऐसा करने से एक बार में सब कुछ फेंकना आसान होता है बल्कि आपके काउंटरों को साफ रखने में भी मदद करता है.

अपने पेंट्री और कैबिनेट व्यवस्थित करें (Organise your pantry and cabinets):

अव्यवस्थित कैबिनेट्स को व्यवस्थित करके उनके मसालों और खाना बनाने वाली चीजों को एक जगह पर रखें. सब कुछ अपने स्थान पर रखने के लिए शेल्फ-लाइनर्स, डिवाइडर और लेबल का उपयोग करें, इससे आपको उनको ढूंढने में समय नहीं लगेगा.

सिंक को साफ रखें (Keep the sink clean):

हर रोज अपने सिंक को जरूर साफ करें. वहीं हफ्ते में एक बार सिंक की डीप क्लीनिंग जरूर करें.

कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल करें (Use a cutting board):

अपने काउंटरटॉप पर गंदगी करने से बचें और सब्जियों को काटने के लिए कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल करें.

छोटे उपकरणों को मत भूलना (Don't forget the small appliances):

अपने स्माल एपलाइंसेस जैसे ब्लेंडर और टोस्टर को यूज करने के बाद साफ करके ही रखें. यह न केवल उन्हें स्वच्छ रखेगा बल्कि उनकी लाइफ को भी बढ़ाएगा.

प्रोफेशनल्स से सफाई करवाएं (Hire a professional):

इन सबके अलावा साल में 1 या 2 बार किसी प्रोफेशनल क्लीनर को घर पर बुलाएं और अपने किचन की सफाई करवाएं.