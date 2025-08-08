जीरो एक्सपीरिएंस पर Students एक Powerful Resume कैसे करें तैयार? जानें यहां स्टेप बाय स्टेप

Resume Tips for Students: चाहे आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हों, इंटर्नशिप करने जा रहे हों या प्लेसमेंट इंटरव्यू देने वाले हों, एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट रिज्यूमे आपके करियर का पहला स्टेप है. एक इम्प्रेसिव रिज्यूमे (Student Resume) आपके करियर की मजबूत शुरुआत कर सकता है. लेकिन सवाल ये है कि जब कोई जॉब एक्सपीरियंस (Job Experience) ही नहीं है, तो रिज्यूमे में क्या लिखें. क्या स्कूल-कॉलेज प्रोजेक्ट या ऑनलाइन कोर्स से असर पड़ता है, कौन-सा फॉर्मेट सही है, जिससे HR कंसीडर करे. अगर आपके भी मन में ऐसे ही सवाल हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. यहां जानिए जीरो एक्सपीरिएंस पर एक पावरफुल रिज्यूमे (Powerful Resume) कैसे तैयार करें.

रिज्यूमे क्या होता है और क्यों जरूरी है? What is a resume and why it is important

रिज्यूमे एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आपकी पढ़ाई, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और करियर से जुड़े गोल्स की जानकारी दी जाती है.ये कंपनियों को दिखाता है कि आप उनके लिए क्यों वैल्यू एड कर सकते हैं. रिज्यूमे जॉब या इंटर्नशिप के लिए सेलेक्शन का पहला स्टेप है, आपकी पर्सनालिटी, स्किल्स और टैलेंट को हाईलाइट करता है और कंपटीशन में आपको आगे ले जाता है.

स्टूडेंट रिज्यूमे बनाने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका - student Resume making step by step

1. Contact Information (सबसे ऊपर)

नाम (Name)

मोबाइल नंबर

ईमेल आईडी (प्रोफेशनल हो)

लिंक्डइन प्रोफाइल (अगर है)

2. Career Objective (सिंपल और स्ट्रॉन्ग)

एक छोटा और क्लियर पर्सनल स्टेटमेंट, जिसमें लिखा हो कि आप किस तरह की पोजिशन ढूंढ रहे हैं और आप कैसे वैल्यू देंगे. जैसे- 'एक सेल्फ-मोटिवेटेड और लर्निंग के लिए हमेशा तैयार रहने वाला स्टूडेंट, जो इंटर्नशिप से अपनी स्किल्स को रियल वर्ल्ड में लाना चाहता है.'

3. Education Details (क्वालिफिकेशन)

कॉलेज-स्कूल का नाम

कोर्स का नाम

साल (Year)

मार्क्स या CGPA

जैसे- B.Tech (Computer Science), ABC Institute, 2021–2025, CGPA: 8.5/10

4. Skills (आपकी ताकत)

यह सेक्शन बहुत जरूरी है. यहां वो टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स लिखें, जो आपके काम आ सकती हैं. जैसे- टेक स्किल्स में MS Office, C++, Python, HTML और सॉफ्ट स्किल्स में टीमवर्क, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग. सिर्फ वही स्किल्स डालें जो जानते हैं.

5. Projects (अगर कोई किया हो)

किसी भी कॉलेज प्रोजेक्ट, पर्सनल वेबसाइट, ब्लॉग या ऐप को यहा लिखें. जैसे 'Online Voting System in Python' वोटिंग को डिजिटल करने वाला बेसिक सिस्टम.'

6. Internships या Work Experience (अगर हो)

अगर आपने कोई इंटर्नशिप किया है तो उसे जरूर बताएं. जैसे- Digital Marketing Intern, ABC Pvt Ltd, June-Aug 2025, सोशल मीडिया पोस्ट्स बनाना, एनालिटिक्स ट्रैक करना जैसे डिटेल्स भी जरूर दें.

7. Extra-Curricular Activities

अगर आपने कॉलेज में किसी इवेंट, डिबेट, स्पोर्ट्स, टेक फेस्ट में पार्टिसिपेट किया हो या एनसीसी में रहे हों तो इस सेक्शन में बताएं. ये आपके पर्सनालिटी को रिच बनाता है.

8. Achievements & Certifications

अगर आपने कोई कोर्स किया है, कोई अवॉर्ड जीता है या किसी कॉम्पटिशन में पार्टिसिपेट किया है तो सबकुछ यहां मेंशन करें.

9. Languages Known

आप कौन-कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, जैसे- हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बंगाली

Resume Tips: इन बातों का जरूर ख्याल रखें

रिज्यूमे एक पेज का ही रखें (फ्रेशर्स के लिए)

साफ-सुथरा लेआउट रखें.

कोई गलत या झूठी जानकारी न दें.

रिज्यूमे हमेशा PDF में सेव करें.

स्पेलिंग्स और ग्रामर जरूर चेक कर लें.

Resume में क्या न डालें (Do's and Don'ts of resume)