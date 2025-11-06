विज्ञापन
ठंड के मौसम में इन 5 सुपरफूड को करिए डाइट में शामिल, Winter blues को देंगे मात, मन रहेगा हमेशा खुश

हम आपको 5 ऐसे सुपरफूड्स बता रहे हैं, जो आसानी से घर में मिल जाएंगे और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ-साथ आपके मूड को भी एकदम फ्रेश और खुश रखेंगे.

ठंड के मौसम में इन 5 सुपरफूड को करिए डाइट में शामिल, Winter blues को देंगे मात, मन रहेगा हमेशा खुश
यह उदासी आपकी फेवरेट विंटर डिशेज के आगे टिक नहीं पाएगी.

Winter blues food : ठंड आते ही रजाई से निकलने का मन नहीं करता. सुबह-शाम आलस छा जाता है, और कई बार बिना किसी वजह के मन उदास रहने लगता है. इसी को हम 'विंटर ब्लूज' कहते हैं. लेकिन यह उदासी आपकी फेवरेट विंटर डिशेज के आगे टिक नहीं पाएगी.

हम आपको 5 ऐसे सुपरफूड्स बता रहे हैं, जो आसानी से घर में मिल जाएंगे और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ-साथ आपके मूड को भी एकदम फ्रेश और खुश रखेंगे.

हल्दी वाला दूध Turmeric Milk

हल्दी में करक्यूमिन (Curcumin) नाम का एक तत्व होता है, जो न सिर्फ सर्दी-जुकाम से बचाता है, बल्कि साइंटिफिकली आपके मूड को भी अच्छा रखने में मदद करता है. रात में सोने से पहले एक गिलास हल्दी वाला दूध पीने से शरीर को अंदर से गरमाहट मिलती है और नींद भी अच्छी आती है.

शकरकंद | Sweet Potato

सर्दियों में इसे भूनकर या उबालकर खाने का मजा ही कुछ और है. शकरकंद धीरे-धीरे पचने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे शरीर में एनर्जी बनी रहती है और मीठा खाने की इच्छा भी कम होती है. इसमें मौजूद विटामिन A और C आपको बीमार होने से बचाते हैं, जिससे आप खुश और एक्टिव महसूस करते हैं.

देसी घी | Ghee

ठंड के मौसम में इसका सेवन डाइजेशन (पाचन) को अच्छा रखता है और शरीर को अंदरूनी गर्माहट देता है. घी में हेल्दी फैट होते हैं, जो दिमाग की नसों को शांत रखते हैं, जिससे चिंता कम होती है और मन खुश रहता है.

अखरोट और बादाम | Nuts & Seeds

अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है, जो दिमाग की सेहत के लिए बहुत जरूरी है. रोज मुट्ठी भर बादाम, अखरोट और कद्दू के बीज खाने से आपको तुरंत एनर्जी मिलती है, आलस दूर भागता है और आप पूरा दिन फ्रेश महसूस करते हैं.

आंवला | Amla

आंवला विटामिन C का खजाना है. ठंड में इसे कच्चा खाएं, मुरब्बा बनाएं या चटनी, यह हर रूप में फायदेमंद है. विटामिन C आपकी इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर देता है कि सर्दी-जुकाम आपके पास भी नहीं फटकते. जब आप शारीरिक रूप से फिट रहते हैं, तो मन अपने आप ही खुश रहता है और ताजगी महसूस होती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

