पकाने से पहले जरूर भिगोएं ये 4 फूड्स, बचे रहेंगे सारे मिनरल और पचने में नहीं लगेगा बिल्कुल भी टाइम

Healthy Cooking Tips: खाना पकाने का तरीका व्यंजन के स्वाद और बनावट को प्रभावित करता है. यह उसके न्यूट्रिशन वैल्यू और आपके शरीर द्वारा उसके प्रोसेसिंग को भी प्रभावित करता है. भाप में पकाना, उबालना, भूनना और बेक करना कुछ सबसे हेल्दी तरीके हैं जो भोजन के जरूरी पोषक तत्वों को बनाए रखने में मदद करते हैं और साथ ही उन्हें पचाना भी आसान बनाते हैं. भिगोना उन तरीकों में से एक है जो फाइटिक एसिड जैसे पोषक तत्वों के विरोधी तत्वों को कम करने में मदद कर सकता है, जो मिनरल्स के अवशोषण में बाधा बन सकता है. भिगोने से जटिल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तोड़ने में भी मदद मिल सकती है, जिससे भोजन पचाना आसान हो जाता है. यह कठोर फूड्स को आसानी से तैयार करने में भी मदद करता है.

बेहतर पाचन के लिए पकाने से पहले भिगोएं ये चीजें

1. फलियां और दालें

फलियां और दालों को भिगोने से ओलिगोसेकेराइड्स कम करने में मदद मिलती है, जो गैस और पेट फूलने का कारण बन सकते हैं. इससे खाना पकाने का समय भी कम होता है और पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ता है. भिगोने से दालें और फलियां नरम भी हो जाती हैं, जिससे उन्हें पकाना आसान हो जाता है.

2. चावल

चावल को पकाने से पहले भिगोने से फाइटिक एसिड और अन्य पोषक तत्व कम हो जाते हैं, जिससे मिनरल्स का बेहतर अवशोषण होता है. इसके अलावा, यह पके हुए चावल की बनावट में भी सुधार करता है.

3. नट्स और बीज

बादाम जैसे कई मेवों को भिगोने से लाभ होता है क्योंकि यह एंजाइमों को सक्रिय करता है और फाइटिक एसिड को कम करता है. यह प्रक्रिया पोषक तत्वों को ज्यादा जैवउपलब्ध बनाती है और पाचनशक्ति को बढ़ाती है. कच्चे बादाम की तुलना में भीगे हुए बादाम पाचन तंत्र के लिए आसान होते हैं.

4. साबुत अनाज (जैसे क्विनोआ या बाजरा)

साबुत अनाज को भिगोने से उनमें मौजूद पोषक तत्वों को दूर करने में मदद मिल सकती है, जिससे उन्हें पचाना आसान हो जाता है और पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार होता है. भिगोने से जटिल स्टार्च भी टूट जाते हैं और अनाज को एक पूर्ण बनावट मिलती है.

