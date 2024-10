क्या आप जानते हैं काजू को दूध में भिगोकर क्यों खाना चाहिए? ये रहा सही जवाब...

Is It Good To Eat Cashew With Milk?: हमारे इंडियन फूड में ड्राई फ्रूट्स और ड्राई नट्स का खास महत्व है. काजू एक लोकप्रिय ड्राई फ्रूट है, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है. हालांकि, काजू को दूध में भिगोकर खाने के फायदे के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल आता है कि काजू को दूध में भिगोकर खाने से क्या होता है? तो यहां जानिए ऐसा क्यों कहा जाता है कि इन नट्स को हमेशा भिगोकर ही खाना चाहिए.

काजू को हमेशा भिगोकर ही क्यों खाएं? (Why Should We Always Eat Cashew Nuts After Soaking Them?)

काजू में मौजूद पोषक तत्व

काजू में विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B6, फाइबर, प्रोटीन, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और सेलेनियम जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. यह शरीर को जरूरी पोषण प्रदान करता है और हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है.

काजू को दूध में भिगोकर खाने के फायदे (Benefits of eating cashews soaked in milk)

पोषक तत्वों का अवशोषण: काजू को दूध में भिगोकर खाने से उसके पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ जाता है. दूध में भिगोने से काजू मुलायम हो जाते हैं और पाचन तंत्र आसानी से उन्हें पचा सकता है. इससे शरीर को ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व प्राप्त होते हैं.

पाचन को सुधारता है: काजू को रातभर दूध में भिगोकर सुबह खाने से पाचन तंत्र पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है. भिगोया हुआ काजू ज्यादा मुलायम होता है और इसे पचाना आसान होता है, जिससे पेट की समस्याओं जैसे अपच और गैस से राहत मिलती है.

एनर्जी को बढ़ावा: भिगोए हुए काजू और दूध का संयोजन ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत होता है. यह आपको दिनभर की एक्टिविटीज के लिए ऊर्जा प्रदान करता है. खासकर सुबह के नाश्ते के समय इसे खाने से दिनभर स्फूर्ति बनी रहती है.

हड्डियों को मजबूती: काजू और दूध दोनों में कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा होती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं. नियमित रूप से भिगोया हुआ काजू और दूध का सेवन हड्डियों से जुड़ी बीमारियों, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, को रोकने में मदद करता है.

दिल की सेहत को सुधारता है: काजू में मौजूद मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड फैट्स दिल के लिए फायदेमंद होते हैं. यह खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) के स्तर को कम करने में मदद करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) लेवल को बढ़ावा देते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है.

बाल और त्वचा के लिए फायदेमंद: काजू में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो बालों और त्वचा की सेहत के लिए फायदेमंद हैं. भिगोया हुआ काजू और दूध का सेवन करने से त्वचा में निखार आता है और बाल मजबूत और घने बनते हैं.

काजू को भिगोकर कैसे खाएं?

काजू को भिगोकर खाना बहुत ही आसान है. इसके लिए आप रात को 5-6 काजू को एक गिलास दूध में डालकर छोड़ दें. सुबह उठने के बाद आप इन भिगोए हुए काजू को खा सकते हैं और साथ में दूध भी पी सकते हैं.

सावधानियां:

काजू का सेवन सीमित मात्रा में ही करें, क्योंकि यह कैलोरी से भरपूर होता है और ज्यादा मात्रा में लेने से वजन बढ़ सकता है.

अगर आपको नट्स या दूध से एलर्जी है, तो इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें.

डायबिटीज के मरीजों को भी इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर होती है.

