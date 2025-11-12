बच्चों को बार-बार सर्दी-जुकाम हो रहा है तो दूध में मिलाकर पिला दें ये एक चीज, इन समस्याओं से भी मिलेगी राहत

2 Clove Mix With Milk: ठंड का मौसम आते ही सर्दी-जुकाम की समस्या परेशान करती है खासकर बच्चों को. क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी काफी कमजोर होती है जिससे वो इसकी चपेट में जल्दी आ जाते हैं. अगर आपके घर में भी बच्चे हैं और उन्हें ये समस्या बार-बार होती है तो आप दूध में लौंग को उबालकर उन्हें दे सकते हैं. आपको बता दें कि दूध को पोषण का खजाना कहा जाता है. रोजाना दूध के सेवन से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. इस लौंग वाले दूध का सेवन बड़े भी कर सकते हैं.

दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. लौंग की तासीर गर्म होती, जो सर्दी के मौसम में शरीर को अंदर से गर्म रखने में मददगार है.

किस उम्र के बच्चों को दे सकते हैं लौंग वाला दूध- (which age Can be given clove milk for children)

लौंग की तासीर गर्म होती है इसलिए छोटे बच्चे खासकर शिशुओं को इसे देने से परहेज करना चाहिए.

कैसे बनाएं लौंग वाला दूध- How To Make Clove Milk?

लौंग वाला दूध बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लें इसमें एक कप दूध लें और 2 लौंग को डाल दें. दूध को अच्छे से खौला लें. जब दूध उबल जाए तो इसे छानकर ठंडा करें और बच्चे और बड़े दोनों को दें.

लौंग वाला दूध पीने के फायदे- (Laung Wala Doodh Pine Ke Fayde)

1. सर्दी-जुकाम-

ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा सर्दी-खांसी की समस्या देखी जाती है. दूध और लौंग का मिश्रण सर्दी-खांसी में राहत पहुंचा सकता है.

2. इम्यूनिटी-

लौंग में एंटी-ऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं. दूध में लौंग मिलाकर पीने से इम्यूनिटी को मजबूत बनाया जा सकता है. मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचाने में मददगार है.

3. पेट के लिए-

लौंग वाले दूध का सेवन पेट के लिए काफी अच्छा माना जाता है ये कब्ज और अपच जैसी समस्याओं सो दूर करने में मददगार है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)