रात में सोने से पहले दूध में डालकर पी लें किचन में मौजूद ये छोटा सा मसाला, फिर जो होगा आप सोच भी नहीं सकते

Clove Milk Benefits: दूध का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दूध में लौंग डालकर पीने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

रात में सोने से पहले दूध में डालकर पी लें किचन में मौजूद ये छोटा सा मसाला, फिर जो होगा आप सोच भी नहीं सकते
Clove Milk Benefits: दूध में लौंग डालकर पीने के फायदे.

Clove Milk Benefits: घर के बड़े से लेकर डॉक्टर तक अक्सर रात में एक गिलास दूध पीने की सलाह देते हैं. दूध का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. लेकिन इसमें अगर आप लौंग मिला देते हैं तो इसके लाभ और बढ़ जाते हैं. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. दिखने में ये छोटी सी लौंग स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है. लौंग में एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी-माइक्रोबियल, एंटी-वायरल और एनाल्जेसिक विटामिन, मिनरल्स और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं. जो कई बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं. बदलते मौसम में अक्सर सर्दी-जुकाम की समस्या होती है और ऐसे में दूध में डालकर लौंग का सेवन फायदेमंद हो सकता है. 

लौंग वाला दूध पीने के फायदे- (Doodh Mein Laung Dalkar Pine Ke Fayde)

1. सर्दी-खांसी-

लौंग में एंटीइंफ्लेमेटरी के गुण मौजूद होने से ये सर्दी और खांसी को कम कर सकता है. अगर आप भी सर्दी खांसी की समस्या को कम करना चाहते हैं, तो लौंग वाले दूध का सेवन कर सकते हैं.

2. वजन घटाने-

वजन घटाने के लिए लौंग काफी असरदार मानी जाती है. लौंग में एंटी-ओबेसिटी प्रभाव होता है. जो वजन को कम करने में मदद कर सकता है. 

3. स्ट्रेस-

रात में सोने से पहले लौंग वाला दूध पीने से स्ट्रेस को कम करने में मदद मिल सकती है. क्योंकि लौंग में एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण पाए जाते हैं. जो आपको तनाव से बचाने में मदद कर सकता है.

4. दांत दर्द- 

लौंग में एनाल्जेसिक गुण मौजूद होने से ये दांत के दर्द से राहत दिला सकता है. सोने से पहले लौंग को दूध में मिलाकर पीने से दांतों के दर्द और मसूड़ों के सूजन को कम करने में मदद मिल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

