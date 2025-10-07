क्या होगा अगर 14 दिनों तक नहीं खाओगे चीनी? एक-दो नहीं पूरे 100 मर्ज होंगे दूर! एक्सपर्ट से जानें

Chini Na Khane Ke Fayde: सोचिए अगर आप सिर्फ 14 दिन के लिए शुगर यानी चीनी खाना छोड़ दें तो क्या होगा? ना आपकी चाय में चीनी, ना मिठाई और ना ही कोल्ड ड्रिंक. सिर्फ 14 दिन के लिए कंप्लीट शुगर डिटॉक्स. रिसर्च कहती है कि आज एक इंसान जितनी शुगर सिर्फ एक साल में खा लेता है, उतना अब से 50 साल पहले के लोग 20 साल में भी नहीं खाते थे. सोचिए आपके शरीर पे इसका कितना ज्यादा बुरा असर पड़ रहा होगा. अक्सर लोगों को लगता है कि शुगर छोड़ना उनके लिए नामुमकिन है. वो यह नहीं कर पाएंगे. लेकिन आज के टाइम में आपके पास साइंटिफिकली प्रोवन अल्टरनेटिव्स भी हैं जो कि टेस्ट भी बनाए रखते हैं और ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ने भी नहीं देते. डॉक्टक सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब वीडियो में बताया है कि 14 दिनों तक शुगर छोड़ देने से हमारी बॉडी पर इसका क्या असर होगा.

आपको बता दें कि शुगर छोड़ना आपके लिए नामुमकिन नहीं है. आज हम जानेंगे कि लॉन्ग टर्म में शुगर क्विट करने से आपकी हेल्थ में क्या-क्या बदलाव आएंगे. शुगर की क्रेविंग्स को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या इसके साथ हमें कुछ सावधानियां, कुछ प्रिकॉशंस भी रखनी चाहिए. तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस इंटरेस्टिंग और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डीटेल से समझते हैं.

जहर समान है चीनी

शुगर सिर्फ एक मीठी चीज नहीं है. यह एक जहर है. यह अंदर ही अंदर आपकी बॉडी को खाता रहता है, खत्म करता रहता है. जब भी हम शुगर क्विट करने की बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि इसका मकसद सिर्फ वेट लॉस होता है. लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यह सिर्फ आधी जानकारी है. आपको पता है डायबिटीज क्यों होती है? क्योंकि बार-बार शुगर खाने से आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है. जानते हैं हार्ट अटैक्स क्यों आते हैं? क्योंकि शुगर से क्रॉनिक इनफ्लेमेशन होता है जिससे आर्टरीज में प्लक बिल्ड अप और ब्लॉकेज का रिस्क बढ़ता है. एक रिसर्च कहती है कि रोजाना सिर्फ एक कैन कोला पीने से जिसमें लगभग नौ चम्मच के बराबर शुगर होती है. आपके अंदर हार्ट डिजीज होने का रिस्क 20 से 30% तक बढ़ा सकती है. और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? शुगर छोड़ना सिगरेट या अल्कोहल छोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है. क्योंकि यह दिमाग में बिल्कुल उसी तरह के एडिक्शन सेंटर्स को एक्टिवेट करता है जैसे कि अल्कोहल या फिर तंबाकू.

ये भी पढ़ें: 99.9% लोगों को नहीं पता है शिलाजीत खाने का सही तरीका, डॉक्टर ने बताया कितनी मात्रा में, कब और किसके साथ लेने से मिलेगा फायदा

ये सारी बातें सुनकर अब आपको लग रहा होगा कि अगर शुगर इतनी ही ज्यादा बुरी है तो सिर्फ 14 दिन में आखिर ऐसा क्या ही चमत्कार हो जाएगा. ऐसा भला क्या ही बदलाव आ जाएगा. चलिए जानते हैं शुगर क्विट करने के बाद दिन-ब दिन आपके शरीर में कौन-कौन से बदलाव आते हैं और इनका हमारी हेल्थ के ऊपर क्या असर होता है.

शुरुआत के तीन दिन

जब आप शुगर छोड़ेंगे तो पहले तीन दिन आपके लिए सबसे ज्यादा टफ होने वाले हैं. इस दौरान आपको शुगर खाने की सबसे ज्यादा क्रेविंग्स होंगी. हेडेक होगा, मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ सकता है. आपको ऐसा लगेगा कि बिना चाय में चीनी डाले या फिर बिना कुछ मीठा खाए आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. लेकिन ये फेस टेंपरेरी होता है. और बस इतना समझ लीजिए कि अगर आप यह तीन दिन निकाल गए तो आपके आगे आने वाले जो टाइम हैं वो थोड़े से इजी हो जाएंगे और आपको जो फायदे मिलेंगे उन्हें देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे और मोटिवेशन अपने आप आपके अंदर आने लगेगा.

चार से सात दिन

चौथे दिन से आप यह देखेंगे कि आपकी एनर्जी स्टेबल हो गई है. बॉडी के अंदर अच्छी एनर्जी आपको महसूस होगी. शुगर क्रेविंग्स आपकी धीरे-धीरे कम होने लगेंगी. मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन जो आ गया था वो भी कम हो जाएगा इस दौरान. अब आपको फ्रूट्स और दूसरी नेचुरल स्वीट्स जो होती हैं वो ज्यादा मीठी लगने लगेंगी क्योंकि आपके जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो अब धीरे-धीरे रिसेट होना शुरू हो जाएंगे और मीठे के लिए उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी. और इसीलिए आपको मीठी चीजों की क्रेविंग्स थोड़ी सी इस दौरान कम महसूस होगी.

दूसरा हफ्ता

एक हफ्ते की मेहनत के बाद जब आप दूसरे हफ्ते में एंटर होंगे, तो असल मैजिक आपके अंदर तब शुरू होगा. दूसरे हफ्ते में शुरू होते ही आप यह महसूस करेंगे कि पेट की सूजन कम हो रही है और पेट की जो ब्लोटिंग है वह भी खत्म होने लगी है. आपकी स्किन भी अब अंदर से क्लियर और ग्लोइंग लगने लगेगी और रात को नींद गहरी और दिन में काम में आपका मन लगेगा. इनफैक्ट कुछ लोगों का वेट भी इस दौरान 2 से 3 किलो तक कम हो जाता है और वह भी बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स के, बिना कोई एक्स्ट्रा डाइट के और बिना किसी एक्सरसाइज के.

शुगर को 14 दिन के लिए छोड़ना एक प्रैक्टिस है जो आपको इसे हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार करती है. और अगर आप इसे परमानेंट हैबिट बना लें, तो आप अपनी हेल्थ को एक नए लेवल पर लेकर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: रोटी बनाने से पहले आटे में मिला लें ये 2 चीजें, रूई सी मुलायम बनेंगी रोटियां

चीनी छोड़ने के फायदे

डायबिटीज से बचाव

इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है और आपके अंदर शुगर कंट्रोल रहने लगती है. सोचिए अगर रोजाना आपको ब्लड शुगर को चेक करने की टेंशन ही खत्म हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा.

हेल्दी हार्ट

दूसरा लॉन्ग टर्म बेनिफिट है आपके हार्ट के लिए, दिल की हिफाजत के लिए. शुगर क्विट करने से ट्राइग्लिसराइड्स कम होते हैं और आर्टरीज फ्लैक्सिबल रहती हैं. इससे हार्ट पर पड़ने वाला जो लोड है वो भी कम हो जाता है और जिससे ओवरऑल आपकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है. सेफ रहती है. सोचिए आप 60-70 साल की ऐज में भी बिना कुछ थके बिना किसी प्रॉब्लम के अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं.

वेट लॉस और बैली फैट

तीसरा फायदा है वेट और बॉडी को मेंटेन रखने के लिए. बेली फैट को कंट्रोल में रखने के लिए. शुगर छोड़ने से सबसे पहले आपके पेट की चर्बी मेल्ट होती है और यह एक ऐसी चीज है जो आपको तुरंत मोटिवेट करती है शुगर छोड़ने के लिए.

स्किन

चौथा शुगर कम करते ही स्किन में आपके कोलेजन बढ़ने लगता है जिससे रिंकल्स स्लो हो जाती हैं और लोग आपसे कहने लगते हैं कि आप तो अपनी एज से छोटे लग रहे हैं और जानते हैं आप माने या ना माने यह कॉम्प्लीमेंट आपको अंदर से बहुत ज्यादा खुशी देता है.

हेल्दी लिवर

पांचवा फायदा है आपके लिवर हेल्थ के लिए. जिससे आपकी लिवर हेल्थ इंप्रूव होती है.

स्ट्रांग इम्यूनिटी

छठा आपकी इम्यूनिटी भी इससे स्ट्रांग बनती है. वैसे इन फायदों के अलावा एक हिडन बेनिफिट और है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं और यह है आपकी मेंटल हेल्थ. शुगर क्विट करने से एंग्जायटी और इरिटेबिलिटी कम होती है. मूड आपका स्टेबल रहता है और कंसंट्रेशन शार्प हो जाता है.

किन बातों का रखें ध्यान

शुगर क्विट करते वक्त पैकेज्ड फूड्स और प्रोसेस्ड आइटम्स पे आपको खास ध्यान रखना है. इन्हें खाने से बचना है. इनमें हिडन शुगर होती हैं. जिससे कि शुगर छोड़ने के बावजूद आपकी बॉडी में शुगर की सप्लाई होती रहती है और आपको कोई फायदा दिखाई नहीं देता है.

दूसरा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खासतौर से मैदे से बनी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है क्योंकि यह भी एक तरह की शुगर ही है. और अगर आप नमकीन समझ के समोसे, पकोड़े या इस तरह की दूसरी चीजें खाते रहते हैं बेकरी आइटम्स वगैरह तो आपके अंदर शुगर जो है वो जाती रहेगी.

तीसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो यह कि फ्रूट जूसेस खासतौर से पैकेज्ड फ्रूट जूसेस आपको बिल्कुल भी नहीं पीने हैं. क्योंकि यह भी आपकी बॉडी में शुगर को पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया है.

चौथी बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो यह है कि फ्रूट्स जो कि नेचुरली स्वीट होते हैं उन्हें आप खा तो सकते हैं लेकिन इन्हें भी आपको हमेशा मॉडरेशन के साथ खाना है. बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इनको आपको नहीं खाना है.

पांचवी बात अगर आपको डायबिटीज या कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही शुगर सब्स्टट्यूट्स को या फिर कोई मेजर डाइटरी चेंज को अडॉप्ट करें. बिना डॉक्टर की सलाह के इस तरह के मरीजों को यह सब करना नुकसान भी दे सकता है. इसलिए डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)