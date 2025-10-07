99.9% लोगों को नहीं पता है शिलाजीत खाने का सही तरीका, डॉक्टर ने बताया कितनी मात्रा में, कब और किसके साथ लेने से मिलेगा फायदा

Shilajit Benefits: एक बड़ी शॉकिंग बात बताऊं आपको, ज्यादातर लोग जो शिलाजीत लेते हैं उन्हें इससे बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलता. और जानते हैं हैरानी की बात क्या है? हैरानी की बात यह है कि प्रॉब्लम शिलाजीत में नहीं प्रॉब्लम होती है इसे इस्तेमाल करने के तरीके में. आपने अक्सर सुना होगा शिलाजीत एक बड़ी पावरफुल रेमेडी है. ये आपकी ताकत को बढ़ाती है, स्टैमिना बढ़ाती है और एनर्जी के लिए भी बेस्ट रेमेडी है. लेकिन सच यह है कि अगर आपने इसे गलत तरीके से लिया तो ना आपका स्टैमिना बढ़ेगा, ना रिकवरी होगी और ना ही इम्यूनिटी में कोई फर्क आएगा. बस आपके पैसे और टाइम दोनों बर्बाद होंगे. इसी वजह से आज हम आपको बताएंगे डॉक्टर सलीम जैदी द्वारा बताया गया शिलाजीत के सेवन का सही तरीका और उन गलतियों के बारे में जो अमूमन लोग करते हैं और उनकी शिकायत रहती है कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ. .

आयुर्वेद में शिलाजीत को रसायन कहा गया है. मतलब एक ऐसा टॉनिक जो कि पूरे के पूरे शरीर को रिजुमिनेट करता है. साइंस बताती है कि इसमें फुलविक एसिड और 80 से भी ज्यादा मिनरल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को नई एनर्जी देते हैं. जिससे दिन भर काम करने के बावजूद आपको थकान नहीं होती है. बॉडी में रिकवरी फास्ट होती है. आपकी मेमोरी शार्प होती है. फोकस बेटर होता है और बढ़ती हुई उम्र की वजह से दिमाग में जो कमजोरी आने लगती है उसका असर भी कम हो जाता है.

इसके अलावा यह आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टरॉन लेवल्स को नेचुरली सपोर्ट करता है. एक और फायदा जो कि शिलाजीत लेने से आपको मिलता है वो यह कि इससे आपकी बोनस और जॉइंट्स दोनों मजबूत होते हैं. इम्यूनिटी बढ़ती है. बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और एक कंप्लीट एंटी एजिंग बेनिफिट इससे आपको मिलता है. यानी एजिंग का जो इफेक्ट है आपकी बॉडी के ऊपर वो स्लो हो जाता है.

शिलाजीत खाते वक्त होने वाली गलतियां

गलत मात्रा

कुछ लोग शिलाजीत की गलत मात्रा लेना शुरू कर देते हैं यानी डोस को बिगाड़ देते हैं, और यह गलती इतनी ज्यादा कॉमन है कि 10 में से सात लोग इसे गलत ही लेते हैं. कोई इसे एक चम्मच भर के ले लेता है और सोचता है कि ज्यादा लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा. कोई इंसान इसे कभी ज्यादा ले लेता है तो कभी कम ले लेता है और कभी-कभी लेना ही भूल जाता है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इसे कभी याद आया तो ले लिया और कभी भूल गए तो महीने तक नहीं लिया. जानते हैं इसका नतीजा क्या होता है. ऐसे लोगों को कुछ भी फायदा नहीं मिलता. और फिर वो लोग कहने लगते हैं कि यार शिलाजीत से कुछ फायदा नहीं होता है. यह एक स्कैम है.

कितनी मात्रा में लें

आइडियली शिलाजीत की 300 से 500 मिलीग्राम डेली डोज लेना एक स्वीट स्पॉट माना जाता है जो कि लगभग सभी के लिए इफेक्टिव और सेफ होता है. अगर आप इससे कम लेंगे तो फायदा आपको नहीं दिखेगा और अगर इससे ज्यादा लेंगे तो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म पे बोझ पड़ेगा और कई बार साइड इफेक्ट्स भी दिख सकते हैं.

कंसिस्टेंसी

इसका सेवन करते समय एक और जरूरी चीज होती है जिसका ध्यान रखना होता है और वो है कंसिस्टेंसी. यानी बिना नागा किए रोजाना एक ही फिक्स टाइम के ऊपर आपको सही डोज लेनी होती है.

गलत चीजों के साथ खाना

शिलाजीत को गलत चीजों के साथ मिक्स करके लेना. कुछ लोग इसे चाय या कॉफी के साथ ले लेते हैं. यह सोचकर कि इससे उन्हें डबल एनर्जी मिलेगी. कुछ लोग इसे अल्कोहल के साथ ले लेते हैं यह सोचकर कि इससे स्टैमिना इंप्रूव होगा. लेकिन असल में सच्चाई यह है कि इससे उल्टा ही होता है. और शिलाजीत को जो काम आपकी बॉडी में करना चाहिए वो असल में नहीं कर पाता. एक और बड़ी मिस्टेक है शिलाजीत को रैंडम स्ट्रांग हर्ब्स या फिर पाउडर्स के साथ कंबाइन करना. जैसे कि अश्वगंधा या गोकशोर हाई डोज में शिलाजीत के साथ लेना या फिर प्री वर्कआउट पाउडर्स के साथ में शिलाजीत लेना. ऐसा करने से डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है और एसिडिटी या कई बार बॉडी में इवन इमंबैलेंस भी हो सकता है.

कैसे करें सेवन

शिलाजीत लेने का बेस्ट तरीका है कि शिलाजीत को हल्के गर्म पानी, दूध या शहद के साथ लिया जाए. ये चीजें शिलाजीत के इफेक्ट्स को ओवरपावर नहीं करती हैं बल्कि उल्टा इसके अब्सॉर्प्शन और बेनिफिट्स दोनों को और ज्यादा बढ़ा देती हैं.

तुरंत असर

सबसे कॉमन गलती यह है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि शिलाजीत एक दिन में ही कोई जादू कर देगा. 2 दिन लिया एनर्जी डबल नहीं हुई. 7 दिन लिया जिम में कोई परफॉर्मेंस में फर्क नहीं दिखा और बस तुरंत बोल दिया कि यार यह तो काम ही नहीं करता है. लेकिन सच यह है कि शिलाजीत कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है जो तुरंत आपको बहुत सारा रिजल्ट मिल जाएगा. यह एक आयुर्वेदिक रसायन है जो कि धीरे-धीरे लेकिन डीपली आपकी बॉडी को हील करता है.

यह सेल्स को रिपेयर करता है. माइटोकांड्रिया को एनर्जी करता है. उसे फ्यूल देता है. हॉर्मोंस को नेचुरली बैलेंस करता है और यह सभी काम होने में टाइम लगता है. साइंस भी कहती है कि टेस्टोस्टरॉन और स्टेमिना बढ़ाने के लिए शिलाजीत को छ से आठ हफ्तों तक डेली लेना जरूरी होता है. और अगर बात करें ब्रेन, इम्यूनिटी और एंटी एजिंग की तो इन रिजल्ट्स के लिए 3 से 4 महीने में जाकर आपको चेंज फील होता है. तो इसलिए यह सोचना कि शिलाजीत आपको तुरंत कोई जादू कर देगा. यह भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है.

शिलाजीत लेने का सही तरीका क्या है?

शिलाजीत लेते समय आपको तीन बातों का ध्यान रखना है. पहला इसकी डोज. रोजाना एक फिक्स्ड मात्रा में यानी लगभग 400 से 500 मिलीग्राम एक फिक्स टाइम पर लेना आपके लिए बेस्ट होता है. दूसरी बात इसे हमेशा आप गर्म पानी या दूध या शहद के साथ ही लें और बाकी की रैंडम हर्ब्स या पाउडर्स के साथ मिक्स ना करें. और तीसरी बात पेशेंस रखें. एक या दो दिन में आपको कोई जादुई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे बल्कि कम से कम 9 से 12 वीक्स तक जब आप इसको लेंगे कंसिस्टेंसी के साथ तब जाके आपको असल फायदा इसका दिखाई देगा.

