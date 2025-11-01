विज्ञापन
लखनऊ के वो 10 व्यंजन जो UNESCO तक पहुंचे, नवाबी स्वाद को मिली वैश्विक पहचान

UNESCO ने लखनऊ की पाक कला को पहचाना और उसे दुनिया के 70 गैस्ट्रोनॉमी शहरों में शामिल किया. कौन से ऐसे व्यंजन हैं जिन्होंने लखनऊ को यह वैश्विक पहचान दिलाई? आइए जानते हैं उन 10 खास व्यंजनों के बारे.

Lucknow UNESCO Gastronomy: कौन से ऐसे व्यंजन हैं जिन्होंने लखनऊ को यह वैश्विक पहचान दिलाई?

10 Traditional Lucknow Dishes: लखनऊ अब दुनिया के सबसे स्वादिष्ट शहरों की सूची में शामिल हो गया है. UNESCO ने इसे 'Creative City of Gastronomy' का दर्जा दिया है. एक ऐसा सम्मान जो किसी शहर की पाककला विरासत, नवाचार और सांस्कृतिक गहराई को पहचानता है. यह उपलब्धि न केवल लखनऊ के लिए गर्व की बात है, बल्कि भारत की विविधता और स्वाद की समृद्ध परंपरा का भी उत्सव है. इस शहर की पहचान नवाबी अंदाज में बनी है. जहां खाना बनाना एक रचनात्मक प्रक्रिया है और परोसना एक संस्कार. लखनऊ की रसोई में स्वाद केवल मसालों से नहीं, बल्कि इतिहास, परंपरा और भावनाओं से बनता है. UNESCO ने लखनऊ की इसी विशेषता को पहचाना और उसे दुनिया के 70 गैस्ट्रोनॉमी शहरों में शामिल किया.

अब सवाल उठता है कौन से ऐसे व्यंजन हैं जिन्होंने लखनऊ को यह वैश्विक पहचान दिलाई? आइए जानते हैं उन 10 खास व्यंजनों के बारे में जो लखनऊ की थाली को UNESCO तक ले गए.

लखनऊ के 10 व्यंजन जो बने वैश्विक पहचान का कारण | 10 Lucknowi Dishes That Gained Global Recognition

1. गालौटी कबाब

नवाबों के लिए बनाए गए ये नरम कबाब मुंह में घुल जाते हैं. इनका इतिहास 100 से ज्यादा मसालों से बना है. टुंडे कबाबी की पहचान बन चुके ये कबाब लखनऊ की शान हैं.

2. काकोरी कबाब

इतिहास से जुड़ा यह व्यंजन अपनी कोमलता और स्वाद के लिए मशहूर है. इसे लकड़ी की आंच पर पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी गहरा होता है.

3. अवधी बिरयानी

खुशबूदार चावल, मसाले और मांस का ऐसा मेल जो लखनऊ की पहचान बन चुका है. इसे देग में धीमी आंच पर पकाया जाता है.

Photo Credit: iStock

4. नीहार और कुलचा

सुबह-सुबह खाने वाला यह व्यंजन स्थानीय लोगों का पसंदीदा है. नीहार की मसालेदार ग्रेवी और कुलचे की नरमी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है.

5. शीरमाल

केसर और दूध से बनी यह मीठी रोटी लखनऊ की थाली को खास बनाती है. इसे कबाब या करी के साथ खाया जाता है.

6. टोकरी चाट

एक कुरकुरी टोकरी में दही, चटनी, आलू और मसालों का ऐसा मेल जो हर खाने वाले को चौंका देता है. यह लखनऊ की स्ट्रीट फूड क्रिएटिविटी का उदाहरण है.

7. मलाई मक्खन

सर्दियों में मिलने वाली यह मिठास दूध और मलाई से बनी होती है. इसका स्वाद हल्का और रेशमी होता है. इसलिए इसे खूब पसंद किया जाता है.

8. बासुंदी

यह दूध से बनी मिठाई महाराष्ट्र से आई है लेकिन लखनऊ में इसे खास अंदाज़ में परोसा जाता है. ये लखनऊ काफी पॉपुलर है और स्वाद लेकर खाई जाती है.

Photo Credit: iStock

9. रुमाली रोटी

इतनी पतली कि रुमाल जैसी दिखती है. यह रोटी लखनऊ की थाली में कबाब और करी के साथ परोसी जाती है. ये लखनऊ को अलग पहचान दिलाती है.

10. कुल्फी फालूदा

गर्मी में ठंडक देने वाला यह व्यंजन लखनऊ की मिठास का प्रतीक है. प्रकाश कुल्फी जैसे स्थानों ने इसे लोकप्रिय बनाया.

लखनऊ का UNESCO की  क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. यह न केवल स्वाद का सम्मान है, बल्कि संस्कृति, विरासत और नवाचार का उत्सव भी है.

