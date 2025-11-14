1 महीने में मक्खन की तरह लगेगी चर्भी पिघलने, वजन घटाने में रामबाण है गाजर-मूली सूप, झट-पट हो जाएगा तैयार

Gajar Mooli Soup For Weight Loss : गाजर-मूली सलाद की तरह खाने के ही काम नहीं आते हैं. इनका सूप भी आप बनाकर पी सकते हैं, खासकर वो लोग जो वजन कम करने के बारे में सोच रहे हैं. इन दोनों में पाए जाने वाले पोषक शरीर में जमी चर्बी को मक्खन की तरह पिघलाने (Pait ki charbi kaise kare kam) का काम कर सकते हैं. जी हां, तो चलिए जानते हैं मूली और गाजर सूप (gajar-muli soup ingredient and) बनाने की सामग्री और आसान विधि.

गाजर-मूली सूप सामग्री

गाजर और मूली का सूप बनाने के लिए 02 कप कटे हुए गाजर, 01 कप कटे हुए मूली, 01 बारीक कटा हुआ प्याज, 02 कलियां (कुटी हुई) लहसुन, 01 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 01 छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल, 03 कप पानी या वेजिटेबल स्टॉक, नमक स्वादानुसार, 1/4 चम्मच काली मिर्च और गार्निश के लिए हरा धनिया चाहिए.

गाजर-मूली सूप बनाने की विधि - How to make Carrot-Radish Soup

सबसे पहले एक पैन में ऑलिव ऑयल गर्म करिए. जब पैन गरम हो जाए तो इसमें प्याज, लहसुन और अदरक डालकर हल्का सुनहरा भून लीजिए. अब कटे हुए गाजर और मूली डालिए और 2 से 3 मिनट तक भूनिए. इसके बाद पानी या वेजिटेबल स्टॉक डालिए. अब आप नमक और काली मिर्च डालकर 15 से 20 मिनट तक ढककर पकाइए. जब

सब्जियां नरम हो जाए इसे ब्लेंडर में डालकर मुलायम सूप बना लीजिए. आपका मूली और गाजर का सूप तैयार है. अब आप सूप को कटे हुए हरे धनिये से गार्निश कर लीजिए. इसे सिप-सिपकर पी लीजिए.

गाजर-मूली और सूप पीने के फायदे - Benefits of drinking carrot-radish and soup

गाजर और मूली दोनों में फाइबर होता है, जो पाचन के लिए बेस्ट होता है. यह स्वस्थ आंत माइक्रोबायोम को बढ़ावा देती है.

विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण, यह सूप आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद कर सकता है. गाजर में बीटा-कैरोटीन की उच्च मात्रा होती है, जिसे शरीर विटामिन ए में बदल देता है.

यह सूप कैलोरी में कम और फाइबर में उच्च होता है, जिससे पेट लंबा समय तक भरा हुआ महसूस होता है और आप ओवरईटिंग से बच जाते हैं.

यह सूप विटामिन ए, सी, और के, साथ ही पोटेशियम और फाइबर जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भरा होता है, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए लाभकारी होता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)