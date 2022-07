Sawan Somvar 2022: इस दिन पड़ रहा है श्रावण का पहला सोमवार, जानें व्रत के दौरान क्या करें और क्या नहीं

कब है श्रावण का पहला सोमवार- When Is Shravan First Monday?

यूं तो इस बार श्रावण मास की शुरुआत 14 जुलाई, गुरुवार से हो रही है. लेकिन श्रावण के पहले सोमवार का महत्व बहुत ज्यादा होता है, जो इस बार 18 जुलाई 2022 को पड़ेगा. इसके बाद श्रावण के महीने में कुल 4 सोमवार क्रमश: 25 जुलाई, 1 अगस्त और 8 अगस्त को पड़ेंगे और श्रावण महीने का समापन 12 अगस्त 2022 को होगा.

व्रत में क्या करें और क्या नहीं- What To Do And What Not To Do During Fasting:

1. श्रावण सोमवार के व्रत के दौरान सबसे पहले आपको नहा धोकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना करनी चाहिए.

2. इस दौरान भगवान शिवलिंग को जल या पंचामृत से स्नान करा सकते हैं. इसके बाद धूप, अगरबत्ती और भोग लगाकर भगवान शिव की आरती करें.

3. व्रत के दौरान आपको अपने खानपान का विशेष ध्यान रखना होता है. इस दौरान आपको प्याज-लहसुन, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए. आप फलाहार कर सकते हैं या सेंधा नमक से बनी चीजों का सेवन कर सकते हैं.

4. याद रखें कि व्रत के दौरान धूम्रपान या मदिरापान का सेवन पूरी तरह से वर्जित माना जाता है. साथ ही श्रावण मास में नॉनवेज का सेवन भी नहीं करना चाहिए. ऐसे में भूलकर भी इन चीजों का सेवन नहीं करें.

5. इतना ही नहीं व्रत के दौरान आपको गुस्सा भी नहीं करना चाहिए और मुंह से अपशब्द नहीं निकालने चाहिए. जितना ज्यादा हो सके भगवान की भक्ति में लीन रहे और बुरी चीजों से दूर रहें.

6. व्रत के दौरान शाम के समय भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद आप या तो फलाहार कर सकते हैं या एक समय आप सात्विक भोजन खा सकते हैं. इसमें आलू पूरी या बिना प्याज लहसुन की सब्जी और रोटी शामिल कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.