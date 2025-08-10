विज्ञापन

20 साल बाद दोबारा रिलीज हो रही ये रेखा के गाने वाली सुपरहिट फिल्म, बोलीं- ये गाना नहीं मूड है...   

परिणीता फिल्म का रिस्टोर्ड वर्जन 29 अगस्त को पीवीआर आईनॉक्स में एक हफ़्ते के लिए खास तौर पर रिलीज किया जा रहा है.  

रेखा का परिणीता फिल्म में था गाना कैसी है पहेली
भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रीमियम सिनेमा प्रदर्शक, पीवीआर आईनॉक्स को शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के 1914 के प्रतिष्ठित बंगाली उपन्यास पर आधारित एक रोमांटिक ड्रामा, परिणीता की 20वीं एनिवर्सरी पर दोबारा रिलीज़ की घोषणा की है. विनोद चोपड़ा फिल्म्स भारत का पहला प्रोडक्शन हाउस है, जिसने अपनी पूरी फिल्म लाइब्रेरी को 8K रेजोल्यूशन में रीस्टोर किया है, जिसमें साउंडट्रैक को 5.1 सराउंड साउंड में रीमास्टर किया गया है. इसे पूरा होने में चार साल से ज़्यादा का समय लगा है.  

परिणीता में दिग्गज रेखा ने एक्टिंग की है. सुनिधि चौहान द्वारा गाया गया यह गाना रिलीज़ होते ही एक क्लासिक बन गया. इस गाने के बारे में बात करते हुए, रेखा जी ने कहा, "कैसी पहेली सिर्फ़ एक गाना नहीं था. यह एक मूड था, एक माहौल था, और ज़िंदगी का एक रूपक था. यह गाना इतना ज़बरदस्त था. इसने मुझे बीते ज़माने की याद दिला दी और एक ऐसी औरत की रहस्यमयी छवि की याद दिला दी जो अपनी कहानी की मालिक है.

आगे उन्होंने कहा, 20 साल पहले भी, यह अलग था. इसकी रचना दुर्लभ थी, और इसकी कविता उस ज़माने के ज़्यादातर गानों से अलग थी. जैसे ही मैंने उस जैज़ क्लब के सेट पर कदम रखा, मैं जैज़ सिंगर बन गई. आज भी, जब मैं यह गाना सुनती हूं, तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है... यह उन पहेलियों में से एक है जिन्हें आप कभी सुलझाना नहीं चाहते; आप बस इसे जीना चाहते हैं.

हालांकि रेखा परिणीता में सिर्फ़ एक गाने के लिए दिखाई देती हैं, उनकी उपस्थिति इतनी ज़बरदस्त है कि यह पूरी फ़िल्म में गूंजती है. 'कैसी पहेली' कहानी के एक अहम मोड़ पर आती है, जो कहानी को धीरे-धीरे आगे बढ़ाती है. इस गाने में पुराने ज़माने का आकर्षण है, सुनिधि चौहान की मधुर आवाज़ें रहस्य और मोह का जादू बिखेरती हैं. लेकिन असल में रेखा ही हैं जो इस गाने को एक अलग ही स्तर पर ले जाती हैं. 

परिणीता ने रिलीज़ होने पर राष्ट्रीय और फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार और प्रशंसाएं जीतीं, और इसे अपने अविस्मरणीय साउंडट्रैक, सुंदर कहानी और मुख्य कलाकारों के उल्लेखनीय अभिनय के लिए व्यापक रूप से याद किया जाता है. यह फ़िल्म 29 अगस्त, 2025 को चुनिंदा सिनेमाघरों में एक हफ़्ते के लिए पूरे भारत में फिर से रिलीज़ होगी. 

