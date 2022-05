Kareena Kapoor: एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने ठंडी वादियों में इस एक्टर संग लिए फ्रेंच फ्राइज के मजे, देखें वीडियो

करीना कपूर सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं. करीना अपने फैंस के साथ अपनी लाइफ से जुड़ी हर वो चीज़ को शेयर करना पसंद करती हैं, जो वो करती हैं. फिर चाहे खाना हो या पर्सनल लाइफ. करीना कपूर दार्जिलिंग की ठंडन में फ्रेंच फ्राइज एन्जॉय करती दिखाई दी हैं. एक्ट्रेस के साथ एक्टर विजय वर्मा और उनके मेकअप आर्टिस्ट नजर आ रहे हैं. करीना कपूर ने फ्रेंच फ्राइज खाते हुए वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है.

करीना कपूर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर फ्रेंच फ्राइज खाते हुए वीडियो शेयर किया है. वीडियो में एक्ट्रेस, विजय वर्मा और उनके मेकअप आर्टिस्ट ठंड के कपड़े पहने नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के साथ करीना कपूर खान ने कैप्शन में लिखा, 'जब यह जम जाए...आप जानते हैं कि क्या करना है...फ्रेंच फ्राइज उस पर चाट मसाला और लाल मिर्च डाल दो.'उफ्फ...

फ्रंटवर्क की बात करें तो करीना कपूर जल्द बॉलीवुड फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म में उनके साथ एक्टर आमिर खान मेन रोल में होंगे.

