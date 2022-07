'राष्ट्रपत्नी' विवाद : अधीर रंजन बोले- "चूक हुई", स्मृति और सोनिया के बीच भी दिखी तकरार; 5 बिंदुओं में समझें पूरा मामला

सूत्रों के अनुसार, हुआ ये कि सोनिया ने रमा देवी से पूछा, "मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है..." तभी स्मृति इरानी वहां आईं और कहा, "Maam, May I help You... आपका नाम मैंने लिया था..." तब सोनिया गांधी ने उनसे कहा, "Don't talk to me..." उसके बाद दोनों पक्षों से सांसद वहां आ गए और नारेबाज़ी होने लगी. तब गौरव गोगोई और सुप्रिया सुले ने बीच-बचाव किया.